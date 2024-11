James Rodríguez y su triste récord en el Rayo Vallecano; peor, imposible

James Rodríguez y sus fanáticos nunca imaginaron que en el Rayo Vallecano, de España, le esperaba algo más complicado que lo que venía atravesando en el Sao Paulo, de Brasil.

El cucuteño salió del conjunto paulista luego del que el entrenador del club, el argentino Luis Zubeldía, le diera la espalda y no contara con él por –como el mismo estratega dijo– porque ni siquiera lo conocía.

En consecuencia, el volante fue anunciado como la máxima contratación de la temporada en el Rayo, donde su presencia despertó el interés masivo de los aficionados y una ola grande de mercadeo en torno a su nombre no se hizo esperar.

Sin embargo, la situación se repitió y en este caso fue Íñigo Pérez, timonel de la escuadra de Vallecas, el que optó por mandarlo a la banca de suplentes aduciendo que el ‘cafetero’ sigue en periodo de adaptación porque no hizo pretemporada con el resto del plantel.

No obstante, versiones de prensa en suelo ibérico filtraron que en realidad James no será tenido en cuenta por el entrenador porque no lo tiene en sus planes y que por eso prescinde de él.

Esta situación hizo que Rodríguez tenga una negativa marca a cuestas, la de ser uno de los hombres de toda la plantilla ‘rayista’ con menos participación en cancha.

Es por ello que se especula con su posible partida hacia el Lazio de Italia , que estaría interesado en el ‘cafetero’ de 33 años siempre y cuando el volante esté en óptimas condiciones físicas, pues diversas dolencias o han venido afectando en las últimas semanas.

Récord negativo de James Rodríguez en el Rayo Vallecano

Pese a haber sido premiado como el mejor jugador de la Copa América de 2024, en la que fue subcampeón con la Selección Colombia, el cucuteño hasta el momento solo ha tenido participación en 5 partidos del Rayo.

La sumatoria de esas apariciones, en la que fue titular una vez, llega apenas a 122 minutos, para un promedio de 24,4 minutos por encuentro.

Sin embargo, eso no es lo peor si se tiene en cuenta un registro aún más lamentable y es que hay 19 jugadores del plantel con más minutos que Rodríguez, dando a entender que el colombiano es último entre los últimos.

En otras palabras, para el timonel prácticamente todos los suplentes están por encima del creativo, que próximamente deberá presentarse a la Selección de nuestro país para los duelos de Eliminatoria Sudamericana contra Uruguay y Ecuador, programados para el 15 y 19 de noviembre, respectivamente.