Rayo Vallecano vs Osasuna EN VIVO hora y dónde ver el partido de Liga de España

En la Liga de España la fecha 5 terminará este lunes 16 de septiembre con el partido en el que un colombiano es el centro de atención: Rayo Vallecano vs Osasuna es el duelo que cerrará la quinta jornada y muchas miradas están puestas allí por el posible debut de James Rodríguez.

El pasado 26 de agosto fue confirmado el fichaje del mediocampista cucuteño, pero luego de 20 días no se ha dado su estreno con la camiseta ‘rayista’, algo que estaría a horas de darse.

Rayo Vallecano vs Osasuna EN VIVO hora y dónde ver el partido en el debut de James Rodríguez:

Fecha: lunes 16 de septiembre de 2024

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Vallecas

Transmisión: DirecTV Sports (televisión) y DirecTV GO (plataformas digitales)

Luego de varios días de entrenamiento con el Rayo Vallecano, en España, pero también con los trabajos con la Selección Colombia y su actuación en los partidos contra Perú y Argentina, siendo figura en ambos, todo estaría encaminado para que se estrene.

De hecho, el propio técnico de su equipo, Iñigo Pérez, se refirió a esa situación, ya que James Rodríguez ya ha sumado minutos y está sin lesiones previo al encuentro contra Osasuna.

"Los jugadores no saben la convocatoria antes del último entrenamiento pero James no tiene ningún problema. Ha participado en dos partidos con su selección y ahora no es lo mismo que antes del parón”, contestó el director técnico del Rayo Vallecano, quien dio pistas del posible debut del colombiano.

En los dos recientes partidos del Rayo Vallecano James Rodríguez no fue convocado, y en ambos fueron derrota 2-1, el primero a manos de Espanyol y luego del Barcelona.

¿Cómo va el Rayo Vallecano en la Liga de España?

Luego de cuatro partidos el conjunto dirigido por Iñigo Pérez y en el que juega James Rodríguez está en el puesto 15 de la tabla de posiciones, con apenas cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas.

Su rival de este lunes, el Osasuna está en la casilla 10 con 7 puntos, por lo que será un interesante duelo en la Liga de España.