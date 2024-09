Rayo Vallecano vs Osasuna: James Rodríguez y su posible debut es lo que más se habla

El Rayo recibe a Osasuna con la ilusión desbordada entre su afición, que espera el estreno de su nuevo ídolo, el colombiano James Rodríguez, que podría disponer de los primeros minutos de la temporada ante el equipo navarro, que llega a la cita con la duda del internacional balcánico Ante Budimir.

El equipo madrileño llega a este partido tras un parón que ha servido para refrescar ideas, tranquilizar ánimos y seguir trabajando en un patrón de juego que ha dado muchas alegrías durante las últimas temporadas y que con las nuevas incorporaciones espera Iñigo Pérez que se afiance cuanto antes.

El Rayo suma cuatro puntos de los doce en juego saldados en una victoria (Real Sociedad), un empate (Getafe) y dos derrotas (Barcelona y Espanyol) en las dos últimas jornadas.

Para este partido la principal incógnita en el Rayo es saber si debutará James Rodríguez, algo que parece probable aunque no de inicio. El colombiano está siendo un jugador diferencial con su selección, como demostró esta semana ante Argentina, pero Iñigo Pérez no quiere correr con él y, por tanto, podría esperar su oportunidad desde el banquillo.

Esa circunstancia podría permitir la entrada en el once del argentino Oscar Trejo en la mediapunta, por detrás de Sergio Camello, o incluso de Isi Palazón si el técnico navarro apuesta para los extremos por Adrián Embarba y Álvaro García.

La otra duda reside en la portería. Dani Cárdenas se lesionó en la previa del duelo ante el Espanyol y esta semana se reincorporó a los entrenamientos. Depende de su estado de forma Iñigo Pérez optará por él o por Augusto Batalla.

Enfrente está Osasuna, que llega a la cita con la duda de Ante Budimir en el once después de que el internacional balcánico no haya podido recuperarse al cien por cien de las molestias en el muslo arrastradas tras su estancia con Croacia.

La ausencia del ariete durante la semana condiciona a un equipo habituado a contar con él como referencia desde hace temporadas. A pesar de no haber logrado marcar en el actual ejercicio, su sola presencia en área contraria sirve para sembrar el miedo y fijar a rivales que dejen libre a alguno de sus compañeros.

James Rodríguez con Rayo Vallecano - Foto: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Hoy se ha ejercitado por primera vez y no está descartada su convocatoria. “Raúl García es un fantástico jugador y le avala su trayectoria anterior, la temporada pasada y los goles que marcó. Si mañana tengo que emplearle, con él no tengo ninguna duda. No descartó que pueda ayudarnos con algún gol”, ha dicho Moreno sobre el delantero catalán que podría sustituir a Budimir.

El resto del once parece más o menos asentado. Sergio Herrera, Areso, Catena, Boyomo y Bretones formarán el muro defensivo. Torró, pletórico de forma física, hará de pivote con una línea de cuatro por delante.

Rubén García, Moncayola, Aimar y Bryan serían los centrocampistas con diferentes roles en la zona media. El segundo de ellos ayudará a Torró en sus labores, mientras que el último se centrará en desequilibrar el choque.

El equipo navarro llega con la flecha para arriba tras el 3-2 de hace dos semanas ante el Celta. La afición vio la segunda victoria del curso para hacer de El Sadar un fortín. Boyomo debutó con titularidad y gol, mientras que Bretones cabalgó la banda izquierda para poner la tranquilidad con el 3-1.

El 4-0 encajado en Girona fue un duro varapalo que no debe repetirse mañana. Se espera una reacción a domicilio que olvide lo visto en Montilivi. Osasuna afronta cinco encuentros en tres semanas, tres de ellos fuera de casa.

- Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Cárdenas o Batalla; Ratiu, Mumin, Lejeune, Espino; Valentín, Unai López; Isi, Trejo, Álvaro; Camello.

Osasuna: Sergio Herrera; Areso, Catena, Boyomo, Bretones; Torró; Rubén García, Moncayola, Aimar, Bryan; Budimir.

Árbitro: Alejandro Quintero González (Comité andaluz).

Estadio: Vallecas.

Hora: 2:00 p.m.