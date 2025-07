Richard Ríos ya metió su primer golazo en Benfica; impresionó sin jugar primer partido

Richard Ríos ya es jugador del Benfica, uno de los clubes más laureados en Portugal. El volante colombiano fue presentado oficialmente en sociedad, pero en medio de todo esto hubo un aspecto que llamó la atención, que impresionó a todos en el entorno de las 'águilas'. No ha jugado, pero ya metió su primer gol.

Luego de haber estampado su firma en el vínculo contractual con Benfica hasta junio de 2030 y posar con la camiseta de su nuevo equipo, el oriundo de Vegachí habló con los medios oficiales del elenco lusitano. Además de referirse a las expectativas que tiene, captó la atención del entrevistador y todos en el ambiente de los 'encarnados' por su fluido portugués.

Precisamente, lo elogiaron por este aspecto. Ríos Montoya habla perfecto este idioma y sabe que con él podrá conectarse mejor con sus compañeros, entrenador e hinchada.

Richard Ríos oficializado como jugador del Benfica @Benfica

"Por supuesto, absolutamente. Esto me ayudará muchísimo. No sólo fuera del campo, sino también dentro. La comunicación con mis compañeros, con todo el cuerpo técnico y con toda la plantilla creo que me ayudará muchísimo; será de gran ayuda", precisó el exPalmeiras.



Otras declaraciones de Richard Ríos

- Lo que significa llegar a un club como el Benfica

"Una felicidad inmensa para mí y para mi familia, un paso importante que doy en mi carrera, jugar en Europa era un sueño para mí. Y ahora estar en un club tan grande como el Benfica es increíblemente gratificante para mí y mi familia".

¿Jugar al fútbol sala influyó de alguna manera en tu juego?

"Totalmente. Creo que todo el mundo sabe que vengo del fútbol sala; no es ningún secreto. Y esto, en lugar de perjudicarme, me ayuda mucho en el campo. Muchas de mis características provienen directamente del fútbol sala, así que es algo que siempre he heredado y que seguiré haciendo".

- ¿Qué mensaje le dejaría a la afición del Benfica?

"Primero, gracias. Creo que fue algo que me conmovió mucho, los mensajes que me enviaron pidiéndome que viniera. Me ayudaron mucho; demostraron el cariño que me tienen. Espero corresponderles en la cancha, en cada partido, en cada entrenamiento. El mensaje es que siempre apoyen al equipo, pase lo que pase, porque los representaremos en la cancha".

Benfica jugará este sábado 26 de julio un partido de preparación contra Fenerbahçe, elenco que fichó a Jhon Jáder Durán. El partido está pactado a iniciar a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, en el Estádio Municipal de Albufeira.