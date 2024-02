Se aproxima el final de la novela: James Rodríguez, a negociar con Sao Paulo sobre su continuidad

Una de las grandes novelas que se ha mantenido durante este mercado de transferencia ha sido la de James Rodríguez. Desde que inició la temporada, el zurdo no ha visto minutos con el Sao Paulo, cosa que ha mantenido pendientes a sus seguidores respecto a su futuro.

De hecho, el colombiano fue el único que no viajó recientemente a Belo horizonte para la Supercopa de Brasil, en donde su equipo se proclamó campeón de dicho título al imponerse al Palmeiras con un marcador de 4-2 en la tanda de penales.

Bajo todo este panorama, sumado a que semanas atrás se plantearon algunos rumores que lo colocarían de vuelta en el fútbol europeo, pues aseguran que Besiktas estaría tras los servicios del '10' de la Selección Colombia, desde Brasil aseguran que vienen horas clave para decidir el futuro de James Rodríguez, ya sea en otro equipo o si es que decide quedarse en Sao Paulo.

Basado en información entregada por André Hernán, reconocido periodista brasileño, afirma que esta semana del 5 de febrero iniciaran conversaciones tanto el jugador, como el equipo, de cara a ponerle punto final al tema de la continuidad de Rodríguez Rubio.

"São Paulo y James tendrán una conversación esta semana para definir el futuro", aseguró el periodista.

Por otro lado, el comunicador asegura que se discutirá el seguir defendiendo al 'tricolor', o una rescisión de contrato de manera amistosa, quedando en buenos términos ambas partes.

"Se discutirá la posibilidad de una rescisión amistosa y la continuidad en el club. El colombiano no viajó con el grupo a Belo Horizonte, donde Sao Paulo ganó la Supercopa de Brasil", fue lo que pudo asegurar André Hernán.

🚨🚨São Paulo e James terão conversa essa semana para definir o futuro! A possibilidade de uma rescisão amigável será debatida assim como uma continuidade no clube! Colombiano não viajou com o grupo para BH onde o SP conquistou a Supercopa do BR https://t.co/yIEgNlBgvF — André Hernan (@andrehernan) February 5, 2024

¿Qué han dicho en Sao Paulo sobre la continuidad de James Rodríguez?

Recientemente, Julio Casares, presidente del Sao Paulo, habló respecto a los rumores que ponen fuera a James Rodríguez. "Es una opción. Todos vinieron, pero él no vino. Estaba animando, llamó a la gente allí, no vino, pero estaba animando. Estoy seguro de que mañana entrenará con nosotros. Lo que importa es que São Paulo salió campeón. Hoy tenemos que hacernos preguntas como ésta: '¿Cuándo no duró el tiempo? ¿Cómo juega este equipo? ¿Cómo está esta afición de mayor crecimiento en Brasil?", fue lo dicho por el mandamás del equipo 'tricolor'.

Por otro lado, Carlos Belmonte, uno de los directores deportivos del Sao Paulo, habló respecto a la situación que está atravesando James Rodríguez con el equipo.

"Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho", aseguró el directivo en declaraciones recogidas por 'Globo Esporte'.

También aseguró que, pese a que Rodríguez Rubio llegó como fichaje estrella, ningún futbolista está por encima del club. "Seguimos trabajando para que él permanezca con nosotros. Lo dije de Daniel Alves. Nadie es más grande que São Paulo. Trabajamos para São Paulo", confirmó.