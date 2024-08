“Sebastián Villa es un trabajador, tiene que mantener una familia y cumple su sentencia”

Sebastián Villa está viviendo su segunda etapa en Argentina, pero esta vez no con Boca Juniors sino con Independiente Rivadavia, algo que ha causado todo tipo de comentarios, no solo por lo deportivo sino también por las denuncias y hasta la sentencia que tiene el futbolista colombiano, por parte de su expareja, Daniela Cortés.

Pero este martes, el presidente del actual club en el que milita el antioqueño, dio una entrevista y allí le preguntaron sobre la oportunidad que le dio al jugador, a pesar de los problemas con la justicia que tuvo hace algunos meses, mientras aún hacia parte de las filas del ‘xeneize’.

“Si no tiene prisión perpetua, tiene que trabajar. Trabaja de lo que sabe hacer, jugar al futbol. No se le debe negar a nadie una segunda posibilidad ni el derecho a trabajar. Es un trabajador. Tiene que vivir, tiene que mantener una familia, tiene que trabajar. Si fuera un plomero, ¿qué me diría usted? ¿Que no trabaje como plomero?”, fueron las palabras de Daniel Villa, máximo dirigente de Independiente Rivadavia, en charla con ‘Boca de Selección.

Para terminar por la misma línea, el presidente del club explicó que de igual manera Sebastián Villa merecía “una segunda oportunidad” para aportarle a la sociedad.

Publicidad

“No estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de una agresión verbal y estamos hablando de agresiones libres. Entonces, no es un homicidio, no es un parricidio. Está bien, es un delito, por supuesto, y tiene que cumplir la pena, por supuesto. Pero de ahí en más, yo creo que queda libertad para poder trabajar y queda libertad para poder reinsertarse socialmente. Entonces, yo creo que no se le puede negar a nadie, como digo siempre, una segunda oportunidad para reinsertarse en la vida, porque de última, de última, el castigo tiende a eso, a la reinserción social y a nadie se le puede negar el derecho a trabajar”, finalizó el dirigente de Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa con Independiente Rivadavia - Foto: Independiente Rivadavia Oficial

¿Cuándo jugará Sebastián Villa contra Boca Juniors?

Este sábado 10 de agosto será el día en el que el futbolista colombiano de Independiente Rivadavia, se volverá a ver con su exequipo, en un duelo de la Liga Argentina y que se disputará en el estadio de las Malvinas Argentinas, desde las 4.45 p.m. (hora colombiana).

Publicidad

De hecho, desde este mismo martes la prensa argentina viene palpitando lo que será ese compromiso y mencionan que Sebastián Villa podría complicar a Boca Juniors, que no viene bien en el campeonato y que de paso le vienen marcando jugadores que pasaron por el 'xeneize', algo que podría repetirse ahora con el futbolista antioqueño.