"Si Jhon Durán no es titular en Aston Villa, hay otros equipos que les encantaría tenerlo"

En la mañana de este sábado 21 de diciembre el delantero colombiano Jhon Durán volvió a ser protagonista con el Aston Villa , luego de marcar el primero gol en la importante victoria 2-1 de los villanos frente al 'todopoderoso' Manchester City del entrenador español Pep Guardiola.

Precisamente por su gran rendimiento, a Durán le llovieron los elogios, entre otros, de una histórica leyenda de Aston Villa: se trata del delantero escocés Alan McInally, que aunque aseguró que bajó la dirección del español Unai Emery Durán podría seguir creciendo futbolísticamente hablando, también afirmó que esto llamaría la atención de grandes clubes de la Premier League que quisieran hacerse con los servicios del jugador, dándole un papel más protagónico que el que tiene actualmente.

Cabe destacar que desde la hace meses los rumores de la salida de Durán han ido creciendo, no solamente por el gran rendimiento que ha mostrado esta temporada, donde ya acumula 12 goles entre Champions, Carabao Cup y Premier League, sino también por convertirse en el jugador que menos minutos necesita para marcar y ser trascendental en toda la Primera División de fútbol inglés, llamando la atención de históricos clubs italianos como el Nápoles y la Juventus, así como de equipos de su propia liga como el Chelsea y españoles como el FC Barcelona.

"Si no es titular y cada vez que entra juega un papel muy importante para el Aston Villa, siempre habrá clubes interesados en goleadores, buenos delanteros, y alguien puede cambiar el partido para ellos", aseguró Alan McInally, advirtiendo sobre una posible salida del colombiano de 21 años.

Jhon Durán con Aston Villa - Foto: Getty Images

Publicidad

De igual manera Mclnally se refirió también a las actitudes del oriundo de Medellín, que si bien para muchos pueden ser egocéntricas comas otros las han visto como simple seguridad y confianza.

"Todavía es muy joven. Es difícil reprimir esa enorme energía que tiene y ponerla en áreas donde va a causar un problema, pero ciertamente sabe dónde está el objetivo, ¡de eso no hay duda!.. No me importa que [él] sea directo o egoísta, estoy de acuerdo con eso, es solo que tienes que aprender cuándo ser egoísta y cuándo ser un jugador de equipo, y con Unai Emery lo hará", continuó.

Publicidad

Aún con todo esto, el exfutbolista y actual reportero tiene confianza en que Durán continuará con los 'villanos': "Será interesante ver en enero si hay el mismo interés en Jhon que en verano. Con suerte, con su nuevo contrato se acabará con eso".

Hay que recordar que al inicio de esta temporada, cuando los rumores de salida del colombiano eran fuertes pese a no haber mostrado aún su mejor versión, el Aston Villa le ofreció una extensión de contrato hasta el año 2030, por lo que cualquier equipo que quiera hacerse con los servicios del colombiano deberá pagar su cláusula de rescisión.