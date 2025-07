Taponazo a Luis Díaz por visita póstuma a Diogo Jota; “tómenme una foto y lloro”

Luis Díaz ha sido blanco de toda clase de comentarios por no haber ido al entierro del delantero portugués Diogo Jota, que murió una semana atrás en un accidente de tránsito junto a André Silva, su hermano.

El guajiro estaba de vacaciones y el mismo día que los integrantes del Liverpool le daban el último adiós al lusitano, el popular ‘Lucho’ apareció en divertidos videos de redes sociales junto a varios ‘influenciadores’ reunidos en Barranquilla para la Copa Internacional de Creadores de Contenido, torneo aficionado en el que ‘Mane’ Díaz, papá del jugador, fungió como director técnico de la Selección Colombia, equipo que perdió la final frente a Chile.

Y aunque desde el círculo cercano de Díaz se dijo que este no pudo viajar por falta de vuelos, fue el que más acusaciones recibió, pese a que otras figuras del plantel tampoco fueron, como el atacante egipcio Mohamed Salah y el arquero brasileño Alisson Becker.

Al ‘cafetero’ le cayeron con todo porque Jota era uno de los amigos más cercanos que tenía y uno de los que primero se solidarizó cuando el papá de ‘Lucho’ estuvo secuestrado.

En consecuencia, hubo más comentarios cuando apareció junto a Alisson para la misa de los 7 días de fallecido de Jota.



Críticas a Luis Díaz por visita póstuma a Diogo Jota, una semana después

Uno de los que reaccionó fue el periodista Néstor Morales, que en Blu Radio habló así de las fotos de ‘Lucho’ lamentándose y lleno de lágrimas.

“Voy a llorar, tómenme una foto, por favor. Me quedé en Barranquilla bailando y en un encuentro con amigos disfrutado. Por favor, que alguien me tome la foto, que me avisen antes y yo lloro un ratico”, manifestó en tono de ironía.

Sin embargo, reconoció que el colombiano al menos estaba intentando enmendar el detalle de su ausencia: “A diferencia de Allison, ‘Lucho’ Diaz tenía una deuda de gratitud. La está desembarrando, y tiene derecho a desembarrarla. Tomaron nota de que eso salió muy regular”, finalizó.

En video, las palabras de Morales:

Díaz ahora se dispone a afrontar la pretemporada con el Liverpool, ya que no se concretó su paso a otro club, pese a que lo pretendían Barcelona de España, Al Nassr de Arabia Saudita y Bayern Múnich de Alemania.