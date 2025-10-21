Un alivio para Sebastián Villa; 'ganó partido' en caso que lo agobiaba en Argentina

"Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora resolvió absolver al delantero colombiano. La denunciante, su expareja, desistió de continuar con la acusación que había iniciado en 2021". Ese fue el encabezado del sitio web de 'TyC Sports' en el que el protagonista es el atacante del Independiente Rivadavia, club que le abrió las puertas tras su abrupta salida de Boca Juniors.

Mientras tanto, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el periodista Juan José Buscalia también se refirió sobre el tema del antioqueño y aseguró que "para Villa es buena noticia, lo es para su carrera, en un buen momento y esto podría traer que equipos con mayores aspiraciones lo busquen. Y lo otro es que se acuerdan de las amenazas a Boca por una demanda laboral por varios millones, ahora sus abogados pueden tener muchas más causas para sumar en esa demanda laboral".

En el caso que terminó este martes, a Villa lo había denunciado una mujer de nombre Tamara Doldán por supuesto "abuso sexual y acceso carnal".

"La víctima "resignificó" el episodio que denunció y, a raíz de "la falta de otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación", la Justicia decidió la absolución", detalló en la misma nota el referido medio.



Cabe recordar que Sebastián Villa fue condenado a dos años por violencia de género, en un lío que se armó con su exnovia Daniela Cortés, cuando los dos convivieron en territorio argentino, mientras que él estaba bajo el registro de Boca.



¿Cuándo vuelve a jugar Sebastián Villa con Independiente Rivadavia?

Independiente Rivadavia, del que Villa es referente de ataque y figura, volverá a jugar en la Liga de Argentina este viernes 24 de octubre cuando reciba a River Plate. Será a las 8:10 de la noche, en la ciudad de Mendoza.

