Barrida en equipo del fútbol colombiano; anunciaron la salida de doce jugadores

El Torneo BetPlay tuvo una definición trepidante en el segundo semestre, en la que Cúcuta Deportivo logró el ansiado ascenso a la primera división del fútbol colombiano tras vencer en la tanda de penaltis a Real Cundinamarca.

Junto a los ‘motilones’, el nuevo inquilino de la Liga BetPlay en 2026 será Jaguares de Córdoba, que tras un año en la segunda división mantuvo la base de su proyecto para sellar su regreso a la A luego de ganar el campeonato en el primer semestre y ser el mejor en la reclasificación.

Equipo confirmó salida masiva de jugadores para 2026

Jugadores del Atlético Huila formados, previo a un partido del Torneo Betplay I-2024. Foto: Dimayor.

Uno de los clubes que lucha por volver a la máxima categoría del balompié colombiano es Atlético Huila, que peleó hasta la última jornada de los cuadrangulares por llegar a la final del Torneo BetPlay II-2025.



Tras no cumplir con los objetivos, el conjunto ‘opita’ hizo oficial la lista de futbolistas que no seguirán en el club el próximo año.

Publicidad

“La Junta Directiva del Club Deportivo Atlético Huila informa que, por vencimiento de términos contractuales o mutuo acuerdo, el vínculo laboral con los siguientes jugadores finalizará a partir del 15 de diciembre del presente año: Sebastián Hernández, Francisco Rodríguez, Omar Duarte, Luciano Ospina, Hugo Mena, César Salguero, Federico Arbeláez, Sleyther Lora, Sebastián Ayala, Brayan Castro, Cristian Baldovino y Jhonatan Herrera. Todos ellos, sin excepción, han sido profesionales ejemplares dentro y fuera de la cancha, dejando una huella positiva en la institución”.

Dentro de la misiva, el Huila hizo una mención especial a uno de sus referentes: “Hacemos una mención especial al eterno capitán Sebastián Hernández, quien durante años ha demostrado entrega, liderazgo, resiliencia y un compromiso inquebrantable con nuestros valores”.

Publicidad

Por último: “A Francisco Rodríguez y Omar Duarte les extendemos un agradecimiento profundo por el tiempo que dedicaron a compartir con nuestros jugadores de Formativas, brindándoles experiencias de vida, guía deportiva y valiosos consejos para su futuro”.

¿Dónde jugará el Atlético Huila?

Debido al cierre del estadio Guillermo Plazas Alcid por falta de garantías, todo parece indicar que Atlético Huila se irá de Neiva para jugar en Yumbo (Valle del Cauca), decisión que se definirá en la próxima asamblea de la Dimayor, programada para el 11 y 12 de diciembre en Medellín.