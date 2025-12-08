Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Barrida en equipo del fútbol colombiano; anunciaron la salida de doce jugadores

Barrida en equipo del fútbol colombiano; anunciaron la salida de doce jugadores

Tras no cumplir con los objetivos en 2025, el equipo del Torneo BetPlay publicó la lista de los futbolistas que no continuarán en 2026, entre los cuales destaca uno de sus principales referentes.

Por: Javier García
Actualizado: 8 de dic, 2025
Comparta en:
Jugadores de Atlético Huila en un partido del Torneo BetPlay
Jugadores de Atlético Huila en un partido del Torneo BetPlay
Twitter de Atlético Huila

Publicidad

Publicidad

Publicidad