Correlón y sano, así fue el proceso de seducción de Luis Díaz para conquistar a Bayern Múnich

Luis Díaz se ha convertido rápidamente es una de las figuras del Bayern Múnich, acoplándose al nuevo reto en Europa luego de su paso por Liverpool. Y esa apuesta del equipo alemán por el futbolista colombiano hoy es aplaudida por sus propios dirigentes, quienes mencionaron cómo se dio la negociación y los parámetros que evaluaron para decidirse en contratarlo.

Max Eberl, director deportivo del club bávaro dio una extensa entrevista para '11 FREUNDE', en el que le preguntaron por el momento exacto en el que apresuraron la compra del atacante guajiro, especialmente por la salida de Leroy Sané.



Así llegó Luis Díaz al Bayern Múnich

El directivo comenzó diciendo que el alemán Sané "nos dijo a finales de mayo que no quería quedarse. Esa fue una de las razones por las que volví del Mundial de Clubes para hablar con el consejo de administración sobre quién podría reemplazarlo", y ahí fue cuando empezó a rondar el nombre de Luis Díaz, a quien según Eberl "ya habíamos estado siguiendo de cerca, y a algunos otros, y durante las conversaciones acordamos ficharlo".

Pero luego de eso el director deportivo explicó cuáles fueron los factores evaluados en el Bayern Múnich para buscar un extremo izquierdo que les diera un salto de calidad y reemplazara a Leroy Sané, resaltando las pocas lesiones de 'Lucho', y lo que aporta en la cancha, no solo en lo ofensivo sino también en defensa.

"No revelaré nombres, pero analizamos a muchos jugadores. Algunos aparecieron en los medios, otros no", comenzó diciendo sobre los candidatos que tuvieron, pero se decidieron por Luis Díaz porque "consideramos parámetros como sus estadísticas de carrera y su historial de lesiones. Además de su calidad futbolística, estos aspectos también nos llevaron a centrarnos en él. No solo marca muchos goles y da muchas asistencias, sino que también recorre entre 11 y 13 kilómetros por partido; eso es justo lo que buscábamos para nuestro juego", explicó Max Eberl en dicha entrevista.



Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.

Eso sí, desde las huestes del Bayern Múnich eran conscientes que con ningún fichaje "hay garantías", pero que afortunadamente con el colombiano les ha salido bien la apuesta y con eso resaltaron que gracias a su llegada "es evidente que Harry Kane, por ejemplo, está brillando aún más jugando junto a Luis".

Los números de Luis Díaz avalan los más de 70 millones de euros que pagó el Bayern al Liverpool para quedarse con él, ya que hasta el momento lleva 6 goles y cuatro asistencias, participando así en 10 anotaciones de los bávaros en la presente temporada. Además, ya consiguió su primer título en Alemania, la Supercopa, en la que marcó un golazo en la final contra el Sttutgart.