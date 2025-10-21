Daniel Muñoz 'suena' con fuerza para gigante equipo europeo; ¿se viene fichaje 'bomba'?

Daniel Muñoz es tema noticioso en territorio europeo, por rumor que habla sobre un presunto interés del Barcelona por ficharlo, de cara a lo que será la próxima ventana de transferencias.

Y es que, desde su llegada al Crystal Palace de Inglaterra, el lateral paisa ha demostrado estar a la altura de la mejor liga de todo el mundo, como es la Premier League.

En las ‘águilas’, Muñoz no solo ha revalidado lo mostrado en el Genk de Bélgica, sino que también ha pulido otros aspectos y ese ida y vuelta que lo ha convertido en un futbolista ofensivamente peligroso, pues, además de adelantar líneas y jugar en campo rival, aporta con asistencias y hasta goles.

Daniel Muñoz en Crystal Palace vs. Bournemouth. Getty Images.

Evidentemente, todas estas cualidades han llamado la atención de varios equipos en todo el mundo, especialmente porque su buen nivel futbolístico, Daniel ha sabido revalidarlo en títulos históricos con su club, el Crystal Palace.



Junto al colombiano, el cuadro londinense se coronó campeón de la FA Cup frente al Manchester City y de la Community Shield contra Liverpool, siendo protagonista en el terreno de juego.



Un gigante, tras los pasos de Daniel Muñoz

Por estas y muchas más razones, Daniel Muñoz ha logrado poner su nombre en las carpetas de varios de los equipos más importantes a nivel mundial.

Uno de ellos, el Barcelona de España; cuadro que también estuvo interesado en el guajiro Luis Díaz y que, además, tuvo en sus filas a varios colombianos, tales como Yerry Mina y Jeison Murillo.

Barcelona revive su interes por el lateral Colombiano, jugador del Crystal Palace, Daniel Muñoz (29). [Mundo Deportivo] pic.twitter.com/vOmjTOhVFv — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) October 21, 2025

Y es que, así como lo informó una de las cuentas especializadas en rumores, mercados de fichajes y más en Inglaterra; el cuadro ‘culé’ estaría interesado en volver a ‘coquetearle’ al futbolista paisa, quien sería uno de los principales candidatos para llegar a reforzar la defensa y el ataque de Hansi Flick en la segunda parte de la temporada.

