Vasco da Gama y un triunfo a lo colombiano; vea las asistencias de Carlos Andrés Gómez y Johan Rojas

Este martes 21 de abril, Vasco da Gama enfrentó a Paysandú por la Copa de Brasil, con el gran protagonismo de dos colombianos en cancha.
Uno de ellos, fue Carlos Andrés Gómez, quien apareció a los once minutos de juego, desbordando por el costado derecho, para luego centrar una pelota precisa a Claudio Spinelli, que solo tuvo que definir frente al arco, decretando de esa manera el 1-0 a favor de Vasco da Gama.
GOL DO VASCO!— ge (@geglobo) April 22, 2026
Rojas foi ligeiro na cobrança do lateral, Andrés Gómez tocou para Spinelli que abriu o placar.#Futebol #CopaDoBrasil #Paysandu #Vasco pic.twitter.com/I3k3PZev5c
Minutos más tarde, en la primera mitad, el otro colombiano Johan Rojas apareció por el mismo costado izquierdo, con un centro a la cabeza, nuevamente del goleador de Vasco, quien no perdonó y sentenció el 2-0 final del compromiso, a ta solo 17 de juego.
