¿Quién es Willer Ditta, la "interesante opción en defensa" para la Selección Colombia?

Uno de los nombres que más ha dado de qué hablar en la Selección Colombia, ha sido el de Willer Ditta, quien, tras una gran temporada en el Cruz Azul de México, se ha convertido en uno de los centrales más destacados de nuestro país; al punto de aparecer en la convocatoria para el Mundial 2026.

Y justamente, para hablar de lo que es la actualidad del ‘cafetero’ en el fútbol ‘manito’; en Gol Caracol contactamos al periodista César Caballero, quien actualmente trabaja para ESPN y hace cubrimiento especial al cuadro ‘cementero’, equipo en el que actualmente milita el defensor.

“Me parece que Willer Ditta se ha convertido en un central de un altísimo nivel; un tipo fuerte, sobrio, rudo cuando hay que serlo, bien ubicad, líder de la defensa, un baluarte de Cruz Azul durante todo el torneo del título y que me parece, está alcanzando su mejor nivel; no por nada está en la Copa del Mundo”, indicó de entrada el reportero mexicano, quien, a sus ojos, ve en el ‘cafetero’ una de las grandes alternativas para Néstor Lorenzo en defensa.

Willer Ditta, jugador de la Selección Colombia FCF

Pero eso no es todo, pues, haciendo un recuento de todo el proceso que ha tenido Ditta durante su estadía en Cruz Azul; el periodista César Caballero considera que el colombiano ha tenido una mejoría muy importante: “Willer Ditta es un tipo que ha mejorado mucho, quizá antes era un defensa que solo era fuerte y tenía presencia física, pero hoy por hoy me parece que ha evolucionado en su juego”.



“Él es un tipo que tiene gran timing para hacer coberturas, es líder, es un tipo que amedrenta al rival y eso en algunas veces termina rindiendo frutos en positivo, además que en su salida con balón controlado se ha pulido bastante en los torneos aquí en México. Willer Ditta es una opción muy interesante que tiene la Selección Colombia porque te da lo mejor de dos mundos; la sobriedad, la fortaleza, la ubicación de un defensa central, de los de antaño, pero también la buena salida y manejo de balón tan destacado que tiene, que eso te ayuda mucho en el fútbol actual”, complementó el reportero anteriormente mencionado, en charla con Gol Caracol.

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Y es que, así como lo mostró el pasado encuentro frente a Costa Rica; Ditta dejó en evidencia que lleva varios meses y hasta años de trabajo, luchando por una oportunidad en el combinado ‘tricolor’. Esta vez se le dio en la Copa del Mundo 2026.

Willer Ditta, defensa central de la Selección Colombia, convocado a las Eliminatorias Sudamericanas AFP