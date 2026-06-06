"Me siento confiado con los laterales de la Selección Colombia; más allá de quién inicie el Mundial"

La Selección Colombia tendrá su última parada rumbo al Mundial 2026. Este domingo, la ‘tricolor’ medirá fuerzas frente a Jordania, en duelo de preparación que se podrá ver EN VIVO por la pantalla de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com

En este compromiso, Néstor Lorenzo busca pulir detalles de cara al debut frente a Uzbekistán, que el onceno que se perfila como inicialista, pueda seguir sumando minutos en cancha; que cada una de las posiciones estén cubiertas.

Para analizar lo que Lorenzo buscaría frente a este tipo de rivales de cara a la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá, en Gol Caracol dialogamos con Mauricio Casierra, quien fue internacional con la ‘tricolor’.

Mauricio Casierra en el Mundial Sub-20 de 2005 con Colombia. ARIS MESSINIS/AFP

El que fuera lateral izquierdo de Once Caldas no sólo dio su visión de lo que espera de esta confrontación frente a Jordania, sino que también tuvo palabras para los actuales carrileros de la amarilla: Daniel Muñoz y Santiago Arias por la banda derecha, y Johan Mojica y Deiver Machado, por la lateral izquierda. Casierra no dudó en decir que éstos brindarán garantía.



Este tipo de compromisos contra Jordania, ¿qué le podrían aportar a la Selección Colombia?

Publicidad

“Según mi experiencia, pienso que este tipo de partidos contra estos rivales, entre comillas livianos deportivamente, en el fútbol quizás lo que el ‘profe’ Lorenzo busca es generar confianza entre los jugadores, poder ejecutar de manera fácil y rápido movimientos, encontrar sociedades; poder, digamos, generar esa libertad para poder realizar quizá la planificado y poder mecanizarlo y llevarlo a cabo en los partidos oficiales del Mundial”.

¿Debe Néstor Lorenzo usar su nómina titular o preservar algunas figuras para evitar alguna lesión?

Publicidad

“Pienso que seguramente va a jugar con el equipo titular porque estamos cerca del Mundial, y, obviamente, es un riesgo, pero son jugadores que están muy bien preparados, que en una bola dividida tampoco van a arriesgar su integridad física. Lo que sí se buscará es ejecutar lo planificado, generar movimientos y sociedades, mecanizar movimientos en la cancha para ejecutar en el Mundial”.

Luis Díaz y Luis Javier Suárez, figuras de la Selección Colombia. Foto: AFP

Y añadió: "Para mí debería jugar con el equipo titular o desde ya mostrar los jugadores que él (Néstor Lorenzo) piensa tener como titulares. Al realizar este tipo de partidos, si a algún jugador no le va bien, o bajo su concepto él ve que el jugador no hizo lo planificado, obviamente, habrá cambios, pero es muy difícil. Son jugadores de mucha jerarquía y experiencia, que saben lo que hay que hacer”.

Luis Díaz es la carta a liderar a la Selección Colombia en el Mundial; ¿o Colombia debe aplicar a la colectividad?

"Por historia siempre hemos sido una selección colectiva. Obviamente, habrá jugadores que se destacarán más que otros porque llegan en momentos distintos. La gran figura que tenemos en estos momentos es Luis Díaz, Jhon Arias, Suárez (Luis Javier) por lo que hizo últimamente en Portugal, y el reconocimiento deportivo a James Rodríguez, que es un gran histórico de nosotros; un gran referente, pero me baso en los momentos de actividad de cada uno de los jugadores", dijo.

Publicidad

Y complementó: "En la parte defensiva está Dávinson (Sánchez), pero nosotros por historia hemos sido un colectivo. Pienso que eso no va a cambiar, es nuestra idiosincrasia el ser colectivo, el generar mucho juego y tocar siempre la pelota, y dentro de ese trabajo colectivo, hay jugadores que se van a destacar, que es lo normal dentro del fútbol. Así que la prioridad nuestra siempre ha sido lo colectivo, y no creo que en el Mundial vaya a cambiar”.

Johan Mojica, lateral de la Selección Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

¿Qué opinión nos puede decir de los laterales de la Selección Colombia, quién debe ser el lateral por la izquierda; Mojica o Machado?

Publicidad

“Están muy bien. Mojica y Machado, por el lado izquierdo, son jugadores que siempre han estado en la Selección, desde hace tiempo están jugando en Europa y se han mantenido en el fútbol europeo, por la exigencia de las ligas en el caso de Mojica, en España, y de Machado en Francia. Así que me siento confiado, van a hacer un buen papel más allá de quién inicie el Mundial. Creemos que será Mojica, pero en el fútbol varían siempre las cosas. Esté quién esté hará un buen papel”, sostuvo Casierra.

Daniel Muñoz entrenando con la Selección Colombia FCF

“Y por el lado derecho, el gran momento que está viviendo desde hace mucho rato Daniel Muñoz, y acompañado de la experiencia que tiene en la Selección Arias (Santiago) , más allá de que Arias ha jugado poco para las veces que ha estado convocado, pero es un jugador con mucha jerarquía, y que a parte ha tenido continuidad en Independiente, en Argentina, y viene haciendo un buen trabajo. Sé que vamos a mostrar un buen nivel, una buena jerarquía; vamos a estar bien cubiertos en los costados en nuestro equipo. Muñoz es ofensivo, y Arias sabe manejar ambos conceptos: ataque y defensa. Esperemos la estrategia que plantee el ‘profe’ Lorenzo, y de acuerdo a eso, él sabrá a quién poner, quién le vendría mejor a la Selección”.

¿A qué hora es Colombia vs. Jordania previo al Mundial 2026?

Este duelo de preparación será este domingo a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia, en el Snapdragon Stadium, en San Diego.