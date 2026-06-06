Jordania, un rival de respeto para la Selección Colombia; "a este nivel, enfrentarlos es importante"

Este domingo 7 de junio, la Selección Colombia enfrentará a Jordania, en territorio norteamericano, por el último duelo preparatorio antes del debut en el certamen mundialista.

Y es que, después de la victoria contra Costa Rica; ahora el conjunto ‘tricolor’ piensa en el en encuentro con los asiáticos, que será otra oportunidad de afinar detalles y encontrar el equipo definitivo con el que Néstor Lorenzo disputará el Mundial 2026.

Y justamente, para entender la importancia de estos duelos preparatorios y lo que son los días previos a un certamen como estos; en Gol Caracol charlamos en exclusiva con Carlos Carbonero, quien jugó con el combinado ‘cafetero’ la Copa del Mundo de 2014, donde justamente el equipo de nuestro país hizo historia, al llegar por primera vez a unos cuartos de final.

“En este Mundial, por el tiempo y todo lo novedoso que va a ser; creo que estos partidos sirven para llegar con buen ritmo, para llegar con buena energía, con motivación y, como lo he dicho siempre, imagino que Néstor Lorenzo ya tiene un plan para encarar específicamente este partido con Jordania”, indicó de entrada el exfutbolista, que tuvo paso por River Plate, Sampdoria, entre otros.



Sumado a eso, Carbonero se refirió al rival del cuadro colombiano, enfatizando en que, a pesar de su procedencia y estilo de juego que lo identifica, en este punto todas las selecciones son complejas: “Enfrentar a equipos a ese nivel competitivo es importante, ya se asiático o europeo; ellos también están pensando en los equipos latinoamericanos, que a futuro pueden enfrentar en una Copa del Mundo; al final, eso es lo bonito del certamen”.

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“En este Mundial se ha permitido tener esos duelos de fogueo, de cara a la competencia como tal. Obviamente en los días previos al debut siempre va a haber ese cosquilleo, esa ansiedad de que comience el primer partido, de vivirlo, de cómo lo esté sintiendo cada uno. El grupo allá; tanto los jugadores como cuerpo técnico, están mentalizados en que ya casi empieza el torneo y lo importante es llegar lo más lejos posible. Pero estos partidos sirven para bajar la ansiedad que genera estar en una Copa del Mundo”, concluyó Carlos Carbonero, explicando la importancia de este tipo de partidos y la manera en cómo influye de manera psicológica dentro del grupo, antes del debut.

Cabe destacar que este domingo 7 de junio, la Selección Colombia enfrentará a Jordania a las 6:00 p.m. (hora de nuestro país), en San Diego, Estados Unidos.

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El compromiso tendrá la transmisión de Gol Caracol y Caracol Televisión; tanto en la señal principal de TV, como en la plataforma de Tik Tok. También se podrá ver en Ditu.