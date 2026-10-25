Vea el gol de Camilo Durán en Hibernian vs. Celtic, en la Liga de Escocia

Este domingo, en la fecha 10 de la Liga de Escocia, en condición de visitante, Celtic venció 2-1 al Hibernian con protagonismo del colombiano Camilo Durán.
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A los 43 minutos, al delantero le quedó una pelota fuera del área, transportó un par de metros y sacó un zurdazo bien colocado para concretar la remontada de los 'verdiblancos'.
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Vea el gol de Camilo Durán:
GOLAZOOOOO from Camilo Durán for Celtic to give his team the 2-1 away win vs Hibs in the Scottish Premiership! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/JKiRArQffT— Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) October 25, 2026
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