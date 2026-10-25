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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Camilo Durán en Hibernian vs. Celtic, en la Liga de Escocia

Vea el gol de Camilo Durán en Hibernian vs. Celtic, en la Liga de Escocia

El delantero colombiano Camilo Durán marcó el gol que selló la remontada del Celtic en su visita al Hibernian, en la décima jornada de la Scottish Premiership.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de oct, 2026
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Camilo Durán, delantero del Celtic FC
Camilo Duran
Foto: @CelticFC en X

Este domingo, en la fecha 10 de la Liga de Escocia, en condición de visitante, Celtic venció 2-1 al Hibernian con protagonismo del colombiano Camilo Durán.

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A los 43 minutos, al delantero le quedó una pelota fuera del área, transportó un par de metros y sacó un zurdazo bien colocado para concretar la remontada de los 'verdiblancos'.

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