Vea el gol de Jhon Córdoba HOY con el Krasnodar, en la Liga de Rusia; aquí el video

Este domingo 30 de noviembre, el Krasnodar FC se enfrentó a Krylia Sovetov, por el duelo correspondiente a la jornada 17 de la Liga de Rusia, con Jhon Córdoba como principal protagonista.

Y es que el futbolista colombiano, quien inició como titular, se reportó a los 61 minutos de partido con un gol, que lo catalogó como el único y solitario goleador histórico del cuadro ruso.

Recibiendo la pelota dentro del área y dando un giro que lo dejara perfilado, frente al arco Córdoba fue infalible.



Vea el gol de Jhon Córdoba,con el Krasnodar por la Liga de Rusia: