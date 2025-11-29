A Jorge Carrascal lo espera un 'fiestón' en Brasil, tras coronarse en la Copa Libertadores

El triunfo de Flamengo contra Palmeiras por 0-1 en la final de la Copa Libertadores este sábado comenzó a celebrarse en Río de Janeiro con antecedencia desde las primeras horas del día cuando solo la esperanza y la fe de los hinchas daban como vencedor a su equipo del alma.

Flamengo se impuso al también brasileño Palmeiras con un inesperado cabezazo de Danilo y levantó por cuarta vez la ansiada copa en el estadio Monumental de Lima.

"Mengaoooo", "Mengaoooo" se escuchaba a gritos en las calles de la ciudad que hora tras hora se fueron vistiendo poco a poco de rojo y negro.

flamengo + rio de janeiro é a maior junção de todos os tempos e só minha opinião importa!!!!! pic.twitter.com/idUEYIwaGd — nini believes in love ໑̣🍋 (@28jobros) November 30, 2025

Los habitantes de las empobrecidas favelas y los de los barrios más encopetados no se distinguían entre la multitud con camisetas a rayas bicolor que se aglomeraba en distintos puntos de la ciudad.



Por la mañana los supermercados estaban a reventar con aficionados comprando cervezas para acompañar el encuentro al caer la tarde.

Los bares hicieron su agosto con los ánimos de los hinchas que comenzaron sus cábalas desde antes del almuerzo, mientras los automóviles pasaban pitando con alegría al verlos celebrar.

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta y Bruno Henrique eran los más mencionados para los goles, pero no faltaron los que levantaron la voz para defender otros nombres como Samuel Lino y el colombiano Jorge Carrascal.

En las canchas y plazas de barrios tradicionales donde se instalaron pantallas gigantes para ver el partido, los aficionados llegaron además cargados de amuletos para enviarle buenas energías al equipo de su corazón.

Desde ruda para protegerlo de la mala suerte hasta rosarios para pedirle una 'ayudita' al señor.

Pero el escenario central fue el icónico Maracaná, adaptado para la 'Fanfest" y donde unos 66.000 hinchas se juntaron para hacerle barra a su equipo en la que es considerada su casa.

Iluminado de rojo, con carteles gigantes y mucha energía el estadio rebozó de alegría cuando el árbitro indicó que había finalizado el partido.

🇧🇷 Festejos en la favela La Rocinha de Rio De Janeiro, después de la consagración de Flamengo. pic.twitter.com/Rb43Pue3io — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) November 30, 2025

Gritos, llanto y mucha pólvora empezaron una celebración que se extenderá hasta el domingo cuando los aficionados ya se preparan para recibir y rendirle honor a sus héroes en una fiesta que recorrerá la Avenida Presidente Vargas, una de las principales vías del centro de la ciudad.