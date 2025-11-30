Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior

Vea la asistencia de Jhon Córdoba con Krasnodar, en la Liga de Rusia; ¡fue combo completo!

Al colombiano no le bastó con asistir, sino que también anotó este domingo en la Liga de Rusia, frente a un Krylia Sovetov que terminó cayendo por 5-0.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de nov, 2025
Jhon Córdoba
Jhon Córdoba celebra gol con el Krasnodar - Foto:
Krasnodar Oficial

