Vea la asistencia de Jhon Córdoba con Krasnodar, en la Liga de Rusia; ¡fue combo completo!

Este domingo 30 de noviembre, Jhon Córdoba se robó todos los reflectores en el fútbol ruso, con gol y doblete frente a Krylia Sovetov, por Liga.

Y es que, a tan solo veinte minutos de juego, el colombiano ya se había reportado de gran manera con una asistencia; recibiendo un balón en el borde del área, donde se perfiló, protegió el esférico y, cediéndole la pelota a Douglas Soares, solo vio cómo él clavó la pelota con un remate de media distancia.

Pero eso no fue todo, pues Jhon Córdoba, a eso de los 61 minutos, también se reportó con un remate cerca al punto penal, poniendo cuerpo, para luego darse la vuelta y sellar su gol en la goleada final por 5-0.

