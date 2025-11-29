Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de la 'Pantera' Zúñiga, en el América vs. Monterrey, por la Liga de México

Vea el gol de la 'Pantera' Zúñiga, en el América vs. Monterrey, por la Liga de México

El delantero colombiano anotó con el Club América, este sábado, por los cuartos de final. Lamentablemente, al final Monterrey los eliminó con un 3-2 en el global.

Por: EFE
Actualizado: 29 de nov, 2025
Editado por: Gol Caracol
José Raúl 'Pantera' Zúñiga festejando gol con el América de México.
José Raúl 'Pantera' Zúñiga festejando gol con el América de México.
Foto: X de América.

