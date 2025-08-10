Publicidad

Vea el gol de Luis Muriel en Orlando City vs. Inter Miami, por la MLS

Vea el gol de Luis Muriel en Orlando City vs. Inter Miami, por la MLS

El colombiano Luis Muriel apenas necesitó dos minutos de juego para anotarle al Inter Miami que no pudo contar con el argentino Lionel Messi. ¡Hay video del tanto 'cafetero'!