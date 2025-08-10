Actualizado: agosto 10, 2025 08:01 p. m.
Gol Caracol Colombianos en el exterior Vea el gol de Luis Muriel en Orlando City vs. Inter Miami, por la MLS
Este domingo, en el Exploria Stadium, Orlando City recibió a Inter Miami por la MLS y el colombiano Luis Muriel se reportó con un golazo en el comienzo del juego.
A los dos minutos, Martín Ojeda filtró un pase en ataque a Muriel, quien hizo un control perfecto y sacó un buen remate de pierna derecha para vencer el arco defendido por Óscar Ustari.
LUIS MURIEL LESS THAN TWO MINUTES IN VS. MIAMI 😱— Major League Soccer (@MLS) August 11, 2025
📺 #MLSSeasonPass or Apple TV+: https://t.co/juBfnE4Tgn pic.twitter.com/rYfPqQmPac