Este domingo, en el Exploria Stadium, Orlando City recibió a Inter Miami por la MLS y el colombiano Luis Muriel se reportó con un golazo en el comienzo del juego.

A los dos minutos, Martín Ojeda filtró un pase en ataque a Muriel, quien hizo un control perfecto y sacó un buen remate de pierna derecha para vencer el arco defendido por Óscar Ustari.



Vea el gol de Luis Muriel en Orlando City vs. Inter Miami, por la MLS