Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El sacrificio de Duván Vergara; así fue la intensa sesión de nueve horas para su nuevo tatuaje

El sacrificio de Duván Vergara; así fue la intensa sesión de nueve horas para su nuevo tatuaje

El jugador colombiano, de 29 años, se sometió a una exigente sesión que requirió la intervención de tres tatuadores para lograr el diseño.

Por: Javier García
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Duván Vergara, jugador de Racing de Avellaneda
Duván Vergara, jugador de Racing de Avellaneda
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad