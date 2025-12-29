El sacrificio de Duván Vergara; así fue la intensa sesión de nueve horas para su nuevo tatuaje

El futbolista colombiano Duván Vergara, actual jugador de Racing Club de Avellaneda, se convirtió en tendencia en las redes sociales tras someterse a una exigente y extensa sesión de tatuaje que puso a prueba su resistencia física y mental. Lejos de las canchas, el extremo 'cafetero' protagonizó una experiencia que captó la atención de miles de seguidores, quienes pudieron conocer de primera mano cada detalle del proceso.

Vergara, de 29 años, decidió documentar toda la experiencia en su canal oficial de YouTube, donde mostró sin filtros la intensidad de una sesión que se extendió por nueve horas continuas. El tatuaje, que cubre gran parte de su pecho y abdomen, exigió concentración, tolerancia al dolor y una disciplina poco habitual fuera del ámbito deportivo. El jugador explicó que se trataba de un diseño especial, cargado de simbolismo personal, por lo que quiso vivir el proceso completo y compartirlo con sus fanáticos.

El nuevo tatuaje del atacante colombiano requirió la participación de tres tatuadores profesionales, quienes se dividieron el trabajo por turnos para completar el diseño de un imponente león, figura asociada a la fortaleza, el carácter y el liderazgo. La magnitud de la obra obligó a que la sesión se extendiera durante casi dos días de grabación, en los que Vergara tuvo que soportar largas horas de trabajo sobre la piel.

Uno de los aspectos que más sorprendió a sus seguidores fue que el exjugador de América de Cali permaneció cerca de 24 horas sin ingerir alimentos, una condición necesaria para evitar complicaciones durante el procedimiento.



A través de sus historias de Instagram, el futbolista resumió la experiencia con una frase que rápidamente se volvió viral: “Dos días de grabación, tres tatuadores, un día sin comer”, reflejando la dureza del reto que asumió.

Duván Vergara se sometió a una sesión de nueve horas para realizarse tatuaje @duvanvergara11/Instagram

Más allá de lo estético, la experiencia dejó ver una faceta distinta del jugador, quien destacó la importancia de la preparación mental y el autocontrol, valores que también traslada a su carrera profesional. Para Vergara, el tatuaje no solo representa una obra artística, sino también un símbolo de sacrificio y perseverancia.

Números de Duván Vergara

Duván Vergara llegó a Racing Club a mediados de 2025, procedente del América de Cali. En su primera etapa con la ‘academia’, el nacido en Montería (Córdoba) disputó 25 partidos en todas las competiciones, con un registro de cuatro goles en 1.408 minutos en cancha, consolidándose como una alternativa importante en el frente ofensivo del conjunto argentino.