Así tratan a Luis Díaz en Alemania por su “impredecible” actuar; no saben que esperar de él

Luis Díaz llegó pisando duro al Bayern Múnich de Alemania, que a mitad de 2025 pagó por él 75 millones de euros al Liverpool de Inglaterra, pues el ‘cafetero’ lleva 13 goles y 7 asistencias, registros que lo tienen como figura indiscutida del elenco rojo.

Y aunque al principio hubo dudas sobre sus condiciones, el guajiro ha demostrado desde el principio que su incorporación fue un acierto y se ha encargado de retribuir en la cancha la confianza y los altos montos puestos por él.

Lo particular es que continúa siendo un futbolista difícil de descifrar, incluso para la prensa especializada, que le hace seguimiento de cerca en partidos y entrenamientos.

Lo cierto es que el popular ‘Lucho’ se ha consolidado como una de las figuras del plantel y soporte de una campaña en la que los muniqueses marchan en el liderato de la liga local y en el segundo puesto de Champions League.



Por ello, se destaca su habilidad y amplio repertorio de jugadas, con las que no solo deja perdidos a sus rivales, ya que muchas veces despista a quienes le hacen seguimiento.



Luis Díaz, catalogado de “impredecible” en Alemania

El calificativo fue emitido por el diario germano TZ, especializado en información del cuadro muniqués, ya que su estilo de juego no se compara con el de otros integrantes de la plantilla.

“Luis Díaz, fichaje magistral. Su velocidad, su regate y su alegría han dotado al ataque de un dinamismo nuevo e impredecible”, apuntó el periódico.

Y agregó que “junto a Kane y Olise forma un trío ofensivo que marca la pauta en la Bundesliga y causa sensación en Champions”.

De hecho, se destacó la manera en la que se complementa con las demás estrellas del Bayern: “Kane, Díaz y Olise ya se comparan con legendarios ataques del Bayern de años anteriores”.

Finalmente, el artículo señaló que el colombiano hace parte de una generación brillante: “Kane, Díaz, Olise y Laimer simbolizan diferentes facetas de la receta del éxito del FC Bayern: habilidad, mentalidad, creatividad y consistencia de primer nivel”.

Entre tanto, el guairo goza de un corto periodo de vacaciones, pues volverá a tener actividad con su club el martes 6 de enero en un amistoso contra el Salzburgo de Austria y el domingo 11 del mismo mes estará frente al Wolfsburgo por la fecha 16 de la Bundesliga.