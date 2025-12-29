Fichaje de colombiano a River Plate se habría enfriado; volvió a entrenamientos con su equipo

Jhohan Romaña ya no tendría destino hacia River Plate. Según información de la prensa de Argentina, su fichaje estaría muy enredado dadas las pretensiones económicas de San Lorenzo. Incluso, el jugador volviá a entrenamientos con su equipo, en una clara señal de que su salida no estaría tan fácil como parecía.

El defensor, titular indiscutible del 'ciclón', fue relacionado con un posible traspaso inminente hace un tiempo al fútbol árabe e incluso al terminar este semestre, a través de sus redes sociales, dio a entender que se despedía de su club, "gracias Ciclón, gracias por acogerme. Siempre llevaré el escudo de este equipo en mi corazón", sin embargo, de acuerdo con información de la prensa de ese país, no tendría tan cercano su fichaje por otro equipo en este mercado de transferencias.

River Plate fue el que más recientemente mostró un fuerte interés por contar con los servicios del jugador de 27 años, pero la oferta que habría hecho no sería del gusto de la dirigencia del 'gigante de Boedo'. Según una fuente que consultó el diario 'Olé', todo tendría que ver con un cambio en la estrategia de transferencias que tendría el nuevo consejo deportivo de la escuadra. "La idea es valorizar a los jugadores, vender poco pero bien, en porcentajes altos y no reforzando a rivales directos, incluso intentarán dentro de lo posible evitar el mercado local", por lo cual la idea de la partida de Romaña a otro equipo argentino estaría pendiendo de un hilo.

El 'millonario' habría ofertado 2.5 millones de dolares por el 50% del pase del colombiano, sin embargo, los altos mandos de San Lorenzo habrían pedido el doble para sentarse a negociar el traspaso del central. El nacido en Apartadó (Antioquia), no asistió a la primera práctica de su equipo con miras a 2026 con permiso de los dirigentes, pero este domingo volvió a ejercitarse con sus compañeros, por lo que se dispararon los rumores de que podría quedarse en el 'ciclón'.



Jhohan Romaña en San Lorenzo AFP

Desde su llegada a San Lorenzo, Romaña se fue consolidando como una pieza clave del esquema del club, con los que ha jugado 83 partidos, repartidos en 7.214 minutos, en los que ha anotado en una ocasión y ha hecho dos asistencias, además de mostrar una solidez importante que lo ha puesto en los ojos del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo. No obstante, de acuerdo con el reporte, su llegada a River, la cual representaría un salto en su carrera, estaría más que embolatada.