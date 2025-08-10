Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el segundo gol de Luis Muriel en Orlando City vs. Inter Miami, por la MLS

Vea el segundo gol de Luis Muriel en Orlando City vs. Inter Miami, por la MLS

El delantero colombiano Luis Muriel no se conformó y se fue de doblete en el partido entre Orlando City e Inter Miami, en el fútbol de los Estados Unidos.