Actualizado: agosto 10, 2025 08:38 p. m.
Gol Caracol Colombianos en el exterior Vea el segundo gol de Luis Muriel en Orlando City vs. Inter Miami, por la MLS
Luis Muriel se fue de doblete este domingo en el partido de Orlando City contra Inter Miami, en la MLS, demostrando que anda en racha positiva y con el olfato afinado.
A los 50 minutos, el colombiano rescató una pelota en el tiro de esquina y sacó un derechazo bien ajustado en el arco del conjunto de la Florida.