Luis Muriel se fue de doblete este domingo en el partido de Orlando City contra Inter Miami, en la MLS, demostrando que anda en racha positiva y con el olfato afinado.

A los 50 minutos, el colombiano rescató una pelota en el tiro de esquina y sacó un derechazo bien ajustado en el arco del conjunto de la Florida.



Vea el segundo gol de Luis Muriel en Orlando City vs. Inter Miami, por la MLS