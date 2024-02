No, gracias.

Cagliari, con Yerry Mina como titular, no pudo contra la Lazio y terminó perdiendo 3-1, por Serie A Yerry Mina recibió nuevamente la confianza de Claudio Ranieri para ser parte del once titular. El colombiano estuvo 72 minutos en cancha, pero no pudo hacer nada contra la ofensiva de la Lazio.