"¿Cómo vas a ir a un estadio a insultar a Lionel Messi? Él es humano y va a reaccionar"

Luego de ser destituido como director técnico de la selección absoluta de Perú , el entrenador uruguayo Jorge Fossati entregó unas declaraciones a 'DSports', en uno de sus programas radiales, donde habló de toda la polémica en torno al capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi , quien se vio envuelto en discusiones y gestos con hinchas mexicanos, tras disputar un amistoso con su equipo, el Inter de Miami contra Club América de México , en suelo Azteca.

Además de hablar de la sorpresiva salida del mando técnico de Perú, Fossati, de 72 años de edad, dejó en claro que no está de acuerdo con la actitud de los hinchas, poniéndose del lado del mediocampista argentino, entendiendo que "si lo provocan, él es humano y va a reaccionar".

"Cómo vas a ir a un estadio a putear a Messi, ¿es normal eso? Ir a provocarlo a un amistoso, por más que fanático que seas. Disfruta de un partido, que de ganar o no ganar, no te cambia nada. Es humano, en algún momento reaccionas", fueron las palabras con la que él ya ex entrenador de la selección de Perú, comenzó sus palabras con respecto a la polémica de Messi con el pueblo mexicano.

El director 'charrúa' afirmó además que esta es una situación que vive constantemente los futbolistas, que tienen que soportar insultos tanto personales como a sus familiares, sin poder siquiera responder porque se convierte en automáticamente en "el malo".

"El hincha se cree que tiene derecho a todo y piensan que uno no puede reaccionar. No te podés comer todas dentro de la cancha y si reaccionas vos sos el malo. Nosotros tenemos que tratar de no pasar violencia, pero no seas malo, primero el que acciona de afuera", indicó con evidente molestia Jorge Fossati.

Jorge Fossati, director técnico de Perú. RODRIGO BUENDIA/AFP

Estas declaraciones del experimentado director técnico son totalmente opuestas a las del exjugador mexicano Adolfo ‘Bofo’ Bautista, quien arremetió fuertemente contra Lionel Messi, asegurando que lo admiraba como jugador, pero perdió todo eso al meterse con su país , señalando falta de profesionalismo y educación en el campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América con Argentina.

“Te admiraba como jugador. Pero meterte con mi país, habla de tu poco profesionalismo y educación”, fueron las palabras del ya retirado futbolista mexicano, que rápidamente encendió las redes sociales al encontrar gran apoyo de sus compatriotas, en contra del argentino.