Marino Hinestroza es tema en Atlético Nacional: Javier Gandolfi dio nuevas noticias

Marino Hinestroza fue una de las figuras de Atlético Nacional en 2024. Con goles, asistencias y excelentes rendimientos, ayudó a la consecución de los títulos de la Liga II-2024 y Copa BetPlay. Sin embargo, su continuidad no está asegurada, teniendo en cuenta que estaba en condición de préstamo, proveniente del Columbus Crew. Con el club estadounidense deben acordar su futuro.

El nacido en Cali, de 22 años, habló con Gol Caracol, en la gala de Acolfutpro, y dio unas palabras que ilusionaron a los hinchas del conjunto antioqueño. "Me llamaron hace poco, justo antes de los premios y sí, la verdad estoy contento por esa llamada. Esperemos que se den las cosas. Yo quiero seguir, todos queremos estar ahí, viviendo el sueño de jugar Libertadores, esperamos sí", dijo.

Y es que Marino Hinestroza es tema en todo lado, especialmente en la interna de Atlético Nacional. Este miércoles 22 de enero, Javier Gandolfi y su cuerpo técnico fueron presentados , en rueda de prensa, en reemplazo de Efraín Juárez y compañía, y dedicaron unas palabras al extremo. El estratega argentino fue preguntado por la presencia del joven futbolista y si lo sorprendió con su nivel.

Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional, celebra su gol contra América de Cali, en la Copa BetPlay 2024 Twitter Oficial de Atlético Nacional

"Es un jugador que, no sé si ya está cerrado o no, por eso no lo quería nombrar; sin embargo, hay una posibilidad de que siga. Nos va a potenciar mucho en el juego de mitad de cancha hacia la parte de adelante. Es uno de los puestos a reforzar, entonces si ya está cerrado, me pondrá feliz y me gustaría; un gran futbolista", puntualizó el entrenador, llenando de elogios al delantero.

De esa manera, se sigue aguardando por un pronunciamiento oficial de Atlético Nacional o Columbus Crew, con el fin de aclarar la situación. Por ahora, solo Marino Hinestroza habla y, por lo que ha expresado, da a entender que se queda. "La verdad estoy muy alegre, contento por estar aquí. Disfrutar, esto es algo muy único para mí y muy especial", sentenció en la charla con Gol Caracol.