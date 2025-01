A compañero de Dávinson Sánchez, lo 'boleteó' expareja en redes: "Te lo quiero hacer"

Un compañero de Dávinson Sánchez , en el Galatasaray , está en el ‘ojo del huracán’, después que su expareja sentimental revelara comprometedoras conversaciones, en las que hablaron hasta de intimidad.

Se trata de Mauro Icardi , delantero quien actualmente se encuentra recuperándose de una lesión de ligamentos. No obstante, mientras el delantero argentino cuenta los días para volver a las canchas, hace de su vida personal el día a día de la prensa rosa.

Bien es sabido que hace unas semanas Icardi culminó su relación amorosa con Wanda Nara, quien, ‘ni corta ni perezosa’, a los días ya estaba andando con un cantante argentino, reconocido como L-Gante, dando de qué hablar en los medios internacionales.

“Quiero cogerte toda y llenarte de de leche”, de Mauro a Wanda



Hoy en #LAM



Todos los chats con amenazas, sexo y millones. pic.twitter.com/yvOWAWonBW — A N G E L (@AngeldebritoOk) January 3, 2025

Evidentemente, las reacciones por parte y parte en las redes fueron muy evidentes por parte de los dos, quienes se ‘tiraron’ con indirectazos y demás. Es más, la misma Wanda habló en un programa televisivo para dar detalles de la separación.

¡Nueva ‘novela’ de la separación!

Hace unas horas, en redes se filtraron unos pantallazos, en los que se ven comprometedores mensajes de Mauro hacia Wanda Nara. Se habla de desamor, sexo y hasta reconciliación.

Sin embargo, la modelo filtró estos chats a los medios de comunicación, que no tardaron en viralizarlos por toda la web, generando opinión pública con todos los cibernautas, quienes no se perdieron el ‘chisme’.

"Tengo la pi... que me explota leche... ¿Vos te pensás que tengo ganas de cog... a otra mina? Te pensás que quiero hacer algo con otra mina... ¡No puedo! ¡Quiero hacerlo con vos, que me lo saques con la boca o llenarte la hamburguesa como hago hace 10 años y me vuelve loco y me encanta tanto! ¿Por qué seguís peleando, haciendo y diciendo cosas feas?", fue uno de los mensajes que se pudieron leer de los que se han filtrado en las redes sociales.

Conversación íntima de Mauro Icardi con Wanda Nara. Foto: Tomada de 'Marca'.

No obstante, el de la referencia con la “leche y la hamburguesa”, fue el que más se viralizó, tanto, que es tendencia y motivo de ‘memes’ en las redes sociales.

Hasta ahora, el futbolista no se ha referido a las conversaciones que son tema de debate en el mundo entero. Sin embargo, se espera con los días la situación se vaya alivianando, pasando a un segundo plano.

Lo que es cierto, es que esta pareja siempre da de qué hablar a la prensa rosa, estén o no juntos.