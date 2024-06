Cristiano Ronaldo, la enorme duda de Roberto Martínez: ¿será titular en la Eurocopa con Portugal?

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, no desveló este martes si Cristiano Ronaldo será titular en la Eurocopa de fútbol la cual se terminará realizando en el país de Alemania y aseguró que en este momento no piensa en cuál será el once, pero elogió el compañerismo del jugador de Madeira.

"Estoy en un periodo que no estoy pensando en el once inicial", afirmó en rueda de prensa tras la victoria por 3-0 en el amistoso contra Irlanda, cuestionado sobre si la buena exhibición de Cristiano en el partido, en el que marcó dos goles, apuntaba a su titularidad para el torneo continental.

El técnico español no quiso desvelar ningún detalle sobre el equipo que saltará al césped en Alemania, pero elogió al ex del Real Madrid -"su compromiso como capitán es increíble"- y señaló que es un ejemplo para sus compañeros.

Cristiano Ronaldo celebra gol con Portugal Foto: AFP

"Cuando un jugador como Cristiano, que tiene dos goles, está dentro del área y la primera opción es asistir a un compañero, muestra solidaridad, compañerismo y valores importantes para el vestuario para ir a la Eurocopa", dijo.

Publicidad

Martínez consideró que el partido fue un "éxito" para Portugal, pero no se conforma: "Debemos continuar mejorando antes del partido con República Checa".

El entrenador destacó además que su vestuario tiene jugadores con características muy diferentes y que hay que saber aprovecharlos en función de lo que exija cada rival.

Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal e Irlanda. Diogo Cardoso/Getty Images

Publicidad

"Hay que escuchar bien a nuestra estructura e idea de juego, y hoy hicimos eso", aseveró.

Aunque no quiso augurar un triunfo en la Eurocopa como el que Portugal tuvo en 2016, dejó una promesa a la afición lusa: "Vamos a dar todo y luchar hasta el final para llenar de orgullo a nuestros aficionados".

Portugal se estrenará en la Eurocopa el 18 de junio contra República Checa como parte del grupo F, en el que también están Georgia y Turquía.