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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi; estos son los diez jugadores mejor pagados del mundo

Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi; estos son los diez jugadores mejor pagados del mundo

En las últimas horas un medio especializado en el tema de economía y finanzas publicó el escalafón de futbolistas con más ingresos. Impresionantes cifras se mueven.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, figuras del fútbol mundial
Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, figuras del fútbol mundial
AFP

Nuevamente y como suele pasar temporada tras temporada, la prestigiosa revista 'Forbes' publicó un informe en el que detalla el listados de los diez futbolistas mejor pagados del mundo, con el astro portugués Cristiano Ronaldo en el primer lugar, seguido por Lionel Messi y en el tercer puesto quedó Mbappé, quien lidera la nueva generación de estrellas del balón a nivel orbital.

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El medio 'Globo Esporte' le dedicó una amplia nota al tema y destacó así que "el jugador portugués tiene ingresos proyectados de 300 millones de dólares para la temporada 2026/27, más del doble de los 145 millones de dólares de Messi".

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CR7 se encuentra como la piedra angular del proyecto del Al Nassr, de Arabia Saudita, y 'la Pulga' es la figura principal de Inter Miami. Los dos clubes no escatimaron en gastos y desde hace ya varias temporadas cuentan con los dos jugadores más famosos y reconocidos del orbe.

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1. Cristiano Ronaldo (POR), Al-Nassr - $300 millones de dólares.

2. Lionel Messi (ARG), Inter Miami - $145 millones de dólares

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3. Kylian Mbappé (FRA), Real Madrid - 100 millones de dólares

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4. Erling Haaland (NOR), Manchester City: 85 millones de dólares

5. VINI JR (BRA), Real Madrid - $76 millones de dólares

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6. Lamine Yamal (ESP), Barcelona - $55 millones de dólares

7. Sadio Mané (SEN), Al-Nassr - 54 millones de dólares

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8. Jude Bellingham (ENG), Real Madrid - 45 millones de dólares

9. Harry Kane (ING), Bayern Múnich - 42 millones de dólares

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10. Mohamed Salah (EGY), Trabzonspor - 40 millones de dólares

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