"Cristiano Ronaldo me pegó y no me dejaron hablar porque no podía criticar al Real Madrid"

Cristiano Ronaldo solo ha sido expulsado en ocho ocasiones, a nivel de clubes, a lo largo de su carrera. En Juventus , vio la tarjeta roja una vez, al igual que en Al Nassr ; mientras que en Manchester United , lo padeció en dos ocasiones. Por último, el equipo donde más veces fue expulsado, fue el Real Madrid , con cuatro. Justamente, una de ellas, dio de qué hablar.

El 24 de enero de 2015, los 'merengues' visitaron a Córdoba, en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Allí, el local se fue arriba por intermedio de Nabil Ghilas; sin embargo, la 'casa blanca' aceleró y empató gracias a Karim Benzema. El encuentro parece que terminaría 1-1, pero, al 89', sancionaron penalti a favor del Real Madrid y Gareth Bale puso el 1-2.

Pero las miradas se centraron en un hecho que tuvo como protagonistas a Cristiano Ronaldo y José Ángel Crespo. Cuando transcurría el minuto 82, el portugués le pegó un manotazo a su rival y vio la roja, dejando con un hombre menos al club. Sobre dicha escena, se conocieron nuevos detalles después de 10 años, en una entrevista para el medio 'Zona Mixta'.

"Todas tus imágenes en el fútbol español han sido, prácticamente, contra Real Madrid. De hecho, estando en el Córdoba, saliste en los periódicos porque, por un manotazo, expulsan a Cristiano. Ahí, fuiste portada en los medios. ¿Cómo se vivió eso, que propiciaste la tarjeta roja de uno de los mejores jugadores del mundo?", le preguntaron a José Ángel Crespo.

"Es increíble porque, en aquel momento, fue complicado. Mucha gente no sabe, pero nuestro presidente era amigo muy cercano de Florentino Pérez, pues no tenía otra cosa que hacer que decirle a los medios que yo iba a dar entrevistas y a hablar con todo el mundo sobre lo que había pasado, sin problema", contó de entrada el exfutbolista, de 38 años.

José Ángel Crespo, el jugador que fue golpeado por Cristiano Ronaldo, en La Liga de España, en 2015

Y continuó con la historia. "De inmediato, me llama y me dice que apague el teléfono y que esté dos días desconectado y que no hable con nadie, ni conteste. Entonces le digo: 'presi, pero si acaba de decir que sí voy a hablar'; y su respuesta fue: 'es para quedar bien, pero no; acá no se va a hablar mal del Real Madrid, ni se criticará a Cristiano Ronaldo'", añadió.

"'Florentino es mi amigo', me dijo. Eso fue un drama. En 'El Chiringuito', Cristóbal Soria, que es conocido mío, me le perdí y no hablamos; mi madre me decía que había medios en el pueblo, buscando declaraciones. Ahí es donde te das cuenta del poder que tiene mediáticamente el Real Madrid y Cristiano Ronaldo", sentenció el exjugador que oficiaba como defensa.

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués, junto al Balón de Oro que ganó en el 2013

"Perdimos en el último minuto del partido. Hicimos un gran juego. Era el típico partido donde perdonamos tanto que uno sabía que se nos escapaba al final. Después expulsan a Cristiano Ronaldo, quien estaba teniendo en un partido horrendo. Estaba tan desconectado que, en una acción de tiro de esquina, me tiró un puño y me rozó la cabeza", recordó.

Para finalizar, en la charla, reveló: "En un lateral, se engancha con mi compañero, quien le pega una patada cuando ya se había ido el balón, vengo y lo empujo y me manda un manotazo y fue la tarjeta roja. Estaba tan fuera del partido que se le fue esa agresión. Salió de la cancha, hizo gestos, pero, al final, nos pitaron un penalti en contra y perdimos", sentenció.

