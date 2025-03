"Fue injusto, lo gané todo y merecía el Balón de Oro, pero se lo dieron a Cristiano Ronaldo"

El exfutbolista francés Franck Ribéry en una entrevista declaró que para él fue injusto el Balón de Oro del año 2013 donde ganó Cristiano Ronaldo , luego de que el jugador en ese entonces jugador del Bayern Múnich , haya conquistado todos los títulos colectivos.

El ex atacante del conjunto ‘bávaro’ habló con la ‘Gazzetta dello Sport’, de lo que fue sus mejores momentos como jugador profesional, y reveló que aún tiene una ‘espina’ de aquel año 2013, en donde fue injusto el premio que concede la revista francesa France Football y la UEFA.

“Fue injusto. Fue un año increíble para mí. Debería haber ganado. Alargaron el tiempo de entrega de los votos, pasó algo raro. Me pareció una decisión política. Ese año sucedió algo desagradable. No me respetaron como hombre. Yo soy correcto con todo el mundo, pero si me faltan al respeto me enfado", expresó.

Además, mencionó todos los trofeos que conquistó ese año con el Bayer Múnich, siendo precisamente el balón de oro el único por tener en sus vitrinas, a pesar de haber ganado también el premio a mejor jugador europeo “Lo gané todo menos eso ese año: la Champions League, el doblete Bundesliga-Copa de Alemania, el Mundial de Clubes, el título de mejor jugador europeo… Fue el año perfecto. No pude hacerlo mejor", declaró.

Publicidad

“El Bayern fue una parte trascendental en mi vida. Desde el primer día, durante doce años y 23 títulos, lo di todo. Saben que nunca hice trampa. Traje mi mentalidad, de estar unido, de crear un cemento en el equipo, en el club y en el vestuario, con los jugadores, el personal, los entrenadores, los directivos y hasta las gradas”, añadió.

getty

El jugador que marcó una época en este deporte, habló de lo que fue su retiro en 2022 y como casi le cuesta la amputación de una pierna, debido a una infección "Estuve ingresado en urgencias de un hospital en Austria durante doce días. Estaba realmente asustado, podrían haberme cortado la pierna, la rodilla me dolía cada vez más. Ya no entrenaba entre partidos, sino que me recuperaba para preservarme”, reveló el astro francés.

Publicidad

En aquel entonces Ribéry jugaba para el Salernitana, equipo de la Serie A italiana, y tras exámenes médicos revelaron que el cartílago en su rodilla había desaparecido completamente, luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica en Austria, donde se le colocó una placa interna para estabilizar la rodilla, para seguir manteniéndose en el fútbol de elite, en lo que fue sus últimos años de carrera como profesional.