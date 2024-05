¿Cuándo será presentado Kylian Mbappé en el Real Madrid?: esto es lo que se sabe

Hace algunos días, Kylian Mbappé anunció que su etapa en el PSG ha llegado a su final. Luego de varios años, títulos y ser considerado por muchos como el mejor jugador del mundo, ahora buscará encontrar un nuevo desafío en su carrera deportiva, tal como lo dijo en el video en donde anunció que su relación con el cuadro parisino llegó a su punto final.

Si bien no está confirmado ni se ha dado un comunicado oficial, se dice que el Real Madrid será, sí o sí, el próximo destino de 'Kiky', luego de haber estado cerca del club blanco desde hace varios años atrás. Ahora bien, muchos también preguntan cuándo será presentado el destacado jugador y es que, basado en información entregada por el medio 'Marca', las fechas para esto son escasas, aunque ganas no faltan para que esto suceda lo más pronto posible.

Tanto por el lado del club, que tiene sus esfuerzos enfocados en lo que será la gran final de la Champions League contra el Borussia Dortmund, partido que se dará el 1 de junio, como por el lado de Mbappé, quien aseguró que "La Eurocopa será mi prioridad" y tendrá que presentarse para la convocatoria de Francia la cual está presupuestada para el 29 mayo, la cosa estaría complicada.

Kylian Mbappé y su gran homenaje de despedida en el PSG Foto: AFP

Eso sí, según las fuentes consultadas por 'Marca', la idea es que, después de la final de Champions y previo al partido preparatorio de 'Les Bleus' contra Luxemburgo, el cual se dará el 5 de junio, aseguran que el ahora exjugador del PSG será presentado para ya dejar el misterio y que tanto los hinchas del Real Madrid y el propio jugador se concentre al 100% en buscar el título con su selección.

En caso de que no se pueda lograr realizar la presentación en estas fechas, debido a que también el Santiago Bernabéu será utilizado para algunos conciertos, teniendo esos días como potenciales objetivos de algunos artistas para presentarse en Madrid, la segunda oportunidad para esto sería una vez finalice la Eurocopa, pero previo a la gira que tendrá el Real Madrid en Estados Unidos. Dicha gira internacional dará inicio el 31 de julio, por lo que se prevé que para finales de dicho mes también pueda ser presentado el francés ante su nueva hinchada.

Por el momento, todo son tentativos rumores y no hay nada confirmado, eso sí, el medio citado previamente asegura que lo más probable es que si no es una fecha, será la otra, pero otra opción más allá de las dos entregadas, no hay.