Estrella del América de Cali estaría próxima a salir: ya hay acercamientos desde Chile

Si bien América de Cali no está disputando los Cuadrangulares de la Liga Betplay 2024-I, siempre es tema de discusión. Desde hace algunso días, la pretemporada 'escarlata' ha dado inicio y ya son varios los rumores, llegadas y salidas que se han venido rumorando y hasta presentando.

Recientemente, Jorge 'polilla' da Silva fue presentando como el nuevo director técnico de la 'mechita', siendo el principal refuerzo, por el momento, luego de presentarse la salida de César Farías del cargo.

Ahora bien, se dice que habría otra delicada salida en el equipo vallecaucano y en esta ocasión sería en la delantera del club, pues, según información revelada en DirecTV Sports Chile, Rodrigo Holgado estaría próximo a salir rumbo a uno de los equipos más grande de dicho país: Colo Colo.

En primera instancia, dieron las razones por las que el propio jugador también estaría pensando en cambiar de aires y es que, basado en los argumentos dados por los periodistas del medio mencionado previamente, la salida de Farías, más la adaptación al país y su familia, son algunos factores que el argentino estaría teniendo en cuenta para cambiar de equipo y hasta de país, pues, es válido recordar que Holgado ya sabe lo que es vivir en Chile y ser goleador de dicho torneo nacional, pues fue parte de Audax Italiano y de Coquimbo Unido en su momento.

"No lo está pasando bien en América de Cali, cambiaron de entrenador porque se fue César Farías. Desde la fecha siete, jugó varios partidos, no le fue mal, pero hay un tema económico en el club, se fue el entrenador que fue el que lo pidió en el club. y hay cosas que no le han gustado de la institución. Temas de adaptación también, la familia", destacaron los comunicadores.

Por otro lado, aseguraron que ya habría sido ofrecido a Colo Colo y sería muy probable que el de Argentina se sume a dicho equipo, debido a conocer de primera mano cómo se juega en Chile. "Fue ofrecido Holgado a Colo Colo. Habrá comisión de fútbol en Colo Colo y lo más probable es que se baraje este nombre", informaron.

Sin embargo, el tema dinero es muy importante y, según dejaron saber, lo más probable, es que se negocie un préstamo. "En términos económicos, tiene contrato por dos años y Colo Colo, más allá de la plata que pueda tener, es difícil que compre un jugador como Rodrigo Holgado, pero hay posibilidades y por ahí es donde Colo Colo puede optar a negociar un préstamo. Al jugador le entusiasmó mucho la idea de venir a Colo Colo", sumaron a la información dada previamente.