Darwin Núñez recibió una importante noticia para las Eliminatorias: alegría en Uruguay

Las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 regresan la próxima semana con importantes duelos, sin embargo, Uruguay era una de la selecciones que tenía cierta preocupación al no poder contar con su delantero Darwin Núñez, quien fue sancionado por los desmanes en los que fue protagonista luego de la derrota 1-0 de los 'charrúas' con Colombia , en la semifinal de la Copa América 2024. Pese a eso, este viernes el delantero del Liverpool recibió una importante noticia.

Según el periodista Rodrigo Romano, del portal 'La Quinta Tribuna', el exBenfica si podrá ser tenido en cuenta en la 'celeste'. "La habilitación provisional de Darwin Núñez para jugar contra Perú y Ecuador. ¿Por qué se da esto? Mediante un recurso ante el TAS, una medida cautelar, mientras se desarrolla todo el juicio, a él le quedan tres partidos más de suspensión, tras las cinco fechas de sanción que le impusieron originalmente. Surte efecto el pedio de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Esto no aplica con Rodrigo Betancourt, por la cantidad de partidos que fue suspendido y no daba para legislar", dijo el comunicador.

Ahora, si bien el atacante tuvo la luz verde del TAS, no todo pinta tan fácil, puesto que no había sido llamado por Marcelo Bielsa y esta nueva noticia tomaría por sorpresa al club donde juega Núñez. "El tema es que él no fue anotado en la lista original de reserva elaborada hace algunos días. Por lo tanto, para ser convocado que necesita que el Liverpool dé el visto bueno. Si los 'reds' no autorizan, no podrá ser convocado. Sin embargo, la negociación con el club ya está en curso", agregó el periodista uruguayo.

¿Cómo va Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas?

Los 'charrúas' se encuentran en la tercera casilla de la tabla de posiciones con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y una derrota.

Resultados de Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas

Uruguay 3-1 Chile

Ecuador 2-1 Uruguay

Colombia 2-2 Uruguay

Uruguay 2-0 Brasil

Argentina 0-2 Uruguay

Uruguay 3-0 Bolivia

Uruguay 0-0 Paraguay

Venezuela 0-0 Uruguay

¿Quién es Darwin Núñez?

Es un delantero uruguayo que ha destacado por su velocidad, potencia y capacidad goleadora. Comenzó su carrera profesional en Peñarol (2017-2019), donde rápidamente llamó la atención. En 2019, fichó por el Almería de España, donde su buen rendimiento lo llevó al Benfica de Portugal en 2020. En el Benfica, Núñez se consolidó como uno de los delanteros más prometedores de Europa, anotando más de 30 goles en la temporada 2021-2022. Este rendimiento le valió su fichaje por el Liverpool en 2022, convirtiéndose en una pieza clave en el ataque del equipo inglés.