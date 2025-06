"Santa Fe quemó tiempo, se botaban al piso y los recogebolas desaparecieron las pelotas"

Once Caldas quedó sin posibilidades de clasificar a la final de la Liga BetPlay I-2025, luego de perder 1-0 contra Independiente Santa Fe, este lunes 16 de junio, por la fecha 5 de los cuadrangulares. Por eso, hubo tristeza, caras largas y molestia en el 'blanco blanco', hasta el punto de que los reclamos no faltaron. Prueba de ello fue lo protagonizado por Hernán Darío Herrera al final del juego.

Cuando terminó el compromiso en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el entrenador del equipo de Manizales entró al campo y buscó al árbitro, Luis Matorel. Sobre el tema, se pronunció en rueda de prensa; además, contó su enojo con la manera de actuar del 'león', afirmando que se botaron al suelo, hicieron tiempo y los recogebolas escondieron las pelotas para demorar todo.

¿Por qué cree que perdieron?

"Once Caldas jugó mano a mano. Hicimos un gran partido y, por momentos, fuimos superiores al rival. Por cosas extrafutbolísticas, vino todo lo que pasó. En Colombia hay un reglamento que hay que cumplir, donde los recogebolas deben hacer otro trabajo y no el que hicieron esta vez. Daba pena ver todo eso. Luchamos hasta el final. En el segundo tiempo, Santa Fe quemó tiempo, todos se botaron al piso, los recogebolas desaparecieron las pelotas. Así es como juegan, pero nosotros vinimos a hacer las cosas. Se nos fue y hay que pensar en Atlético Nacional y ya está".

¿Qué viene para este equipo?

"Venimos de partidos grandes, con recorridos enormes. De hecho, creo que es el equipo con más partidos en Colombia. Nos eliminaron por otras cosas, las cuales evaluamos con el cuerpo técnico. Esto es de seguir. Ya pensamos en Nacional, después Copa Sudamericana y listo. Somos un equipo grande, donde hicimos buenas presentaciones, no fuimos comodín de nadie y seguimos".

¿Cuál fue la razón del cambio de Dayro Moreno?

"Quería buscar otras alternativas y variantes. Los que entraron, lo hicieron bien, ganando en velocidad por momentos. De hecho, iniciado el segundo tiempo, se hicieron las jugadas preparadas y la decisión fue más táctico que otra cosa".

¿Dónde estuvo el mayor pecado?

"Tratamos de empatar el partido y salimos rápido a buscarlo, por lo que dimos ventajas en ese sentido, ya que tuvimos mucho deseo de atacar y dejamos espacios atrás. Nos manejamos bien, pero Hugo Rodallega aprovechó".

¿Se falló en el armado de la nómina?

"No, para nada. Estuvimos en dos torneos y se clasificó a ambos. El rendimiento del equipo fue bueno, no tengo queja alguna. Se clasificó a los ocho, en Copa, fuimos protagonistas, en fin. Ya del tema de los refuerzos, veremos qué se decide con la Junta Directiva".

¿Cuáles son los pasos a seguir?

"La mentalidad no es que terminó el torneo, sino que se piensa en la reclasificación. Entramos a mirar qué paso vamos a seguir porque viene Copa Sudamericana, la Copa BetPlay y también está la Liga, que empieza pronto. También tenemos un torneo de preparación en México. No nos entregamos y seguimos pensando en todo".

¿Qué mensaje le envía a la hinchada?

"Les agradecemos mucho. Ellos nos apoyaron. Sé que querían más, pero no se pudo. Eso sí, se trabajó mucho y se trató. Quedamos eliminados de Liga, pero seguimos trabajando para todos los otros certámenes".

¿Por qué el equipo cambió tanto de un tiempo a otro?

"El segundo tiempo no se jugó. Santa Fe paró mucho el partido y no nos dejó levantar el nivel que tuvimos en la parte inicial. Tratamos de luchar, pero se hizo difícil, en especial cuando llegó ese penalti. Es más, felicito a Wilmar Roldán, donde no nos pitó un penalti, cuando, el año pasado, el balón primero va primero a la pierna y después va a la mano, pero ahora sí se pita eso. Eso fue raro y ya no se entiende. Si Roldán, que es el mejor árbitro del país, no la pitó y acá sí, no sé".

¿Cómo afrontará el partido contra Atlético Nacional?

"Necesitamos sumar los tres puntos para lo que es la reclasificación. Usaremos el equipo que vino, ya que tenemos varios lesionados. Esperemos qué pasa".