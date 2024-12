David Alonso tuvo su debut en el Moto2: así le fue al colombiano en el circuito de Jerez

El piloto colombiano David Alonso , vigente campeón del mundo de Moto3, se ha estrenado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en la categoría superior de Moto2, en unos entrenamientos privados celebrados desde el jueves y que han concluido este viernes.

Alonso, que en la recién concluida temporada se impuso en la división pequeña del Campeonato del Mundo de Motociclismo, se ha iniciado en la categoría intermedia en su nuevo equipo, CF Moto Aspar Team.

Será uno de los pilotos oficiales al mando de una montura con chasis Kalex en la estructura dirigida por el valenciano y cuádruple campeón del mundo en la década de los ochenta Jorge Martínez Aspar.

El colombiano estuvo en la clasificación junto a los corredores que se situaron en el segundo grupo, justo tras los de la cabeza, en un test productivo al ser su primer contacto con su nueva moto en Jerez.

El turco Deniz Oncu (KTM Kalex) logró el mejor registro y fue el único piloto capaz de bajar de 41, segundo en el que estuvieron sus inmediatos perseguidores: los españoles Adrián Huertas (Kalex), quien le siguió en la tabla de tiempos, e Izán Guevara (Boscoscuro), tercero.

En Moto3, el andaluz José Antonio Rueda hizo valer su perfecto conocimiento del trazado jerezano, en el que ha rodado desde temprana edad, y encabezó la clasificación por delante del murciano Álvaro Carpe (KTM), segundo, y de su paisano Máximo Martínez, quien, con KTM, también corre en la estructura de Aspar y fue tercero.

“Ha sido un test muy positivo, nos vamos contentos al parón de invierno porque sabemos qué es Moto2. Hemos visto que no es una categoría fácil, habrá que trabajar y ser constantes. También hemos detectado que tengo que trabajar en mi físico durante este invierno. Ayer me alegró ser más rápido en mi primer día con la Moto2 de lo que lo había sido con la Moto3. Con esta moto te lo pasas bien, tienes que buscar cosas que no buscabas en la Moto3 y eso hace el pilotaje más divertido", fueron las primeras impresiones de David Alonso en esta categoría.