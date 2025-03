David González: "Debuté en el fútbol profesional por la suerte, por lesiones de otros arqueros"

David González hace parte de la nueva camada de entrenadores del fútbol colombiano. A pesar de llevar tres años dirigiendo, el 'rokero' como se le conoció en su etapa bajo los tres palos por su inconfundible melena, tiene en su haber dos finales disputadas bajo la dirección técnica de Independiente Medellín y Deportes Tolima.

A comienzos de 2025, González afrontó un nuevo reto en su carrera como técnico, al ser confirmado como nuevo entrenador de Millonarios, al que llegó para reemplazar a Alberto Gamero, que tras cinco años en el 'embajador' dio un paso al costado.

Recientemente, el estratega, de 42 años, concedió una entrevista a Caracol Sportcast, que se emite por la plataforma Ditu. Durante este espacio, González abordó varios temas tanto de carrera deportiva como aspectos de su vida personal.

Un debut gracias al infortunio de los demás porteros

David González debutó en 2002 en la portería de Independiente Medellín. Colprensa

En charla con Marina Granziera y Ricardo Orrego, David González reveló la importancia que tuvo el técnico Víctor Luna en su debut en el arco del 'poderoso de la montaña', de la mano de Reinaldo Rueda, no obstante, confesó que fue más por las casualidades del destino.

“Yo termino debutando por temas de suerte, lesiones y enfermedades de los porteros de ese momento (Leonel Rocco y Agustín Julio). El destino se confabuló y ahí estaba yo. Víctor Luna fue el que dio el empujón para que yo llegara a ser lo que soy ahora”, expresó el actual entrenador de Millonarios.

Así mismo, González comentó que para su crecimiento tanto personal como profesional, el apoyo de sus padres fue vital:

“Siempre tuve el fútbol marcado en mi ADN desde niño. No fui el mejor siempre, pero fui el de mayor constancia, y eso terminó dando frutos (…) mis papás siempre me llevaban a las canchas aledañas al Atanasio, siempre fue un sueño estar ahí. Ya en la cancha me imaginaba jugando, siempre ese barrio y este estadio fueron parte de ese sueño”.

Reinaldo Rueda, el que le ayudó a cumplir el sueño con la 'tricolor'

Reinaldo Rueda, exdirector técnico de la Selección Colombia Getty Images

De la mano de Rueda, el exportero tuvo su primera experiencia con la Selección Colombia en 2005, durante un partido amistoso contra Corea del Sur, que fue victoria para el combinado 'cafetero', que se impuso 2-1.

“Reinaldo es el técnico que me hace debutar, es el primero que me lleva a la selección mayor en partido amistoso en los Ángeles. Es un señor, más allá del fútbol y de lo que se haga dentro de la cancha es todo un señor. Aprendí mucho de él”.

David González también tuvo palabras de elogio para Pedro Antonio Zape, preparador de arqueros con el que compartió tanto en la selección como en algunos equipos: "Lo tuve desde muy niño, desde ahí la relación fue muy buena. Nos volvimos a encontrar en el Cali, ya yo era el portero titular, espectacular”.

En cuanto a su llegada a Millonarios dijo: “Supongo que soy famoso por haber jugado futbol casi 20 años (…) la bienvenida que me ha dado la capital ha sido muy bien, espero retribuirles a los hinchas con alegrías”, (...) todo lo que he soñado y me he propuesto, lo he cumplido (…) siempre desde adolescente imagine que el fútbol me llevaría a otros países donde conocería a la mujer de mi vida y así fue. Soy un fiel creyente de que hay que manifestar”, afirmó el entrenador del conjunto capitalino.