David Macalister Silva y los pecados de Millonarios en Copa Libertadores: "Estamos apenados"

Millonarios la pasó mal en la Copa Libertadores 2024. Terminó la fase de grupos y tan solo sumó tres puntos, producto de tres empates y misma cantidad de derrotas; no ganó ni un solo partido. Y este martes 28 de mayo, cayó 3-0 frente a Flamengo, en el estadio Maracaná. Razón por la que las reacciones no se hicieron esperar y el capitán David Macalister Silva habló en rueda de prensa.

"Nos faltó más concentración, concretar lo que creamos, estos torneos y el fútbol necesitan de la concentración al 100% y fallamos en momentos puntuales. Eso fue lo que nos terminó costando la mala Copa Libertadores", afirmó de entrada el referente del cuadro 'embajador'. Pero no fue lo único, ya que, mostrándose autocrítico, dedicó unas palabras a la hinchada del club capitalino.

"Lo he dicho, en los mejores momentos y en los peores, no solo es que yo de la cara, es un sentir del equipo. Agradecemos a los hinchas por el esfuerzo y hacerse sentir en este mítico estadio, sin duda, estamos apenados con ellos. Queríamos hacerles valer lo que hicieron, pero no fue un buen semestre para nadie", añadió David Macalister Silva, con un tono de arrepentimiento y pena.

David Macalister Silva, capitán y mediocampista de Millonarios, en medio de la Superliga contra Junior Archivo de Colprensa

Y es que las expectativas en el 2024 eran altas, pero no salió como esperaban. Además de la eliminación de la Copa Libertadores, donde ni siquiera les alcanzó para ir a Copa Sudamericana, dijeron 'adiós' en la Liga BetPlay I-2024. Así las cosas, el volante de Millonarios explicó, al detalle, qué fue lo que pasó, dónde se falló y qué deben corregir, pensando en próximas participaciones.

"Las palabras de agradecimiento siempre estarán para nuestros hinchas, que no nos abandonan. Los que estén o estemos, vamos a trabajar para poner a la hinchada donde merece estar. No pasó lo que se planificó. Cometimos errores, que nos costaron partidos, deja mucho para reflexionar, aprender y luchar para la siguiente Copa Libertadores", sentenció el jugador del equipo 'azul'.