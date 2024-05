¿Alberto Gamero se va de Millonarios? Los descargos del DT, tras perder 3-0 con Flamengo

Millonarios se despidió de la Copa Libertadores sin conseguir una victoria y con eso consumar un mal primer semestre de 2024, tanto a nivel internacional, como en el fútbol colombiano. Alberto Gamero dio su postura tras las eliminaciones en ambos torneos.

El estratega ‘embajador’ ya piensa en el próximo semestre, en reforzarse y en seguir al frente del elenco bogotano.

“Hace rato, varios días, ya cuando hemos visto esto, se ha tocado el tema de refuerzos, para nadie es un secreto, no vamos a esconder esto. Trajimos uno, pero se nos lesiona otro, pero creo que hoy no vamos nosotros aquí a buscar a los culpables. Ya el domingo terminamos la Liga y miraremos, nos sentaremos a hablar de lo que viene, no hay que buscar culpables, también tuvimos esa mala suerte de tener tantos jugadores lesionados, y eso repercutió en la campaña que hemos hecho. Seguimos con la certeza y sí con la necesidad de refuerzos, que es lo que nosotros y la junta directiva está planteando y vamos a mirar”, contó Alberto Gamero.

De esa manera, el técnico de Millonarios confirmó su continuidad en el club y ya pasa la página y se pondrá a ‘trabajar’ en fichajes para volver a ser protagonista en el fútbol colombiano.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero, tras Flamengo 3-0 Millonarios:

*El análisis del juego con Flamengo en el Maracaná

“Muchas cosas, el mayor error que cometimos fue entre comillas hacernos dos goles nosotros, errores nuestros, que Flamengo aprovechó. Indudablemente que eso nos llevó a tener un poco más de inseguridad y ellos un poco más de tranquilidad, pero en esto la pregunta es muchas cosas por mejorar y corregir, somos conscientes de eso, teníamos una ilusión grande en Copa Libertadores y hoy termina para nosotros. Mirar, analizar bien, indudablemente, que hubo también esa pizca de suerte donde no tenemos cuatro o cinco jugadores que de pronto habíamos traído para esta Copa, pero bueno, pensar en que se nos va, que nos fue muy mal, replantear para la próxima”.

*El tema mental en Millonarios

“El fútbol, la vida son estados de ánimo y cuando de pronto tienes estos resultados que hemos tenido, indudablemente que se ve en muchos pasajes donde el equipo se nota sin ánimo. Pero yo lo que veo de este equipo es que en los entrenamientos, en las concentraciones y por momentos los partidos no es estado anímico, sino que a veces no nos salen las cosas. Hemos tenido partidos donde llegamos, llegamos y no la metemos, pero el rival nos llega una o dos y nos la mete”.

*El descanso puede caer bien en los futbolistas

“Todo eso se va a analizar, yo no sé si este periodo de recuperación les va a servir más que algo mental, esto es poner siempre la tranquilidad, las pulsaciones muy quietas y pensar bien en plantear bien y ver lo que viene”.

*Las lesiones, un ‘dolor de cabeza’ para Millonarios

“Eso entra también en la búsqueda de qué errores se cometieron, no está esquivo, pero también repito que hay lesiones que no tienen nada que ver. Tenemos jugadores con Jhojan la planta del pie, a Stiven Vega de la rodilla, tenemos a Leonardo Castro con hombro, a Jader Valencia con rodilla, y no es de lo físico. Hay lesiones de lesiones”.