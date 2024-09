Davoo Xeneize y todo su rollo con Gol Caracol, tras la derrota de Argentina con Colombia

La victoria de Colombia 2-1 a Argentina, por las Eliminatorias Sudamericanas siguen dejando ecos por lo sucedido en Barranquilla. Desde Argentina, el streamer ‘Davoo Xeneize’ fue uno de los creadores de contenido que reaccionó al partido; sin embargo, más allá del tema deportivo, el joven llamó la atención por las palabras que tuvo hacia Gol Caracol.

Todos los seguidores del influencer le dijeron que viera el gol de Yerson Mosquera con narración colombiana. Pero dijo: “No lo voy a ver allá, gritan mucho y ponen musiquita”. Sin embargo, después de repasarlo con la transmisión argentina, cedió por el deseo de todos los que comentaban: "Vamos a ver cómo lo gritaron estos pelotudos".

"Nos agarró de parche", fueron las palabras de Javier Hernández Bonnet en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, que estuvo lejos de tomarlo en mal tono. Por el contrario, en el programa continuaron escuchando a Davoo, quien escuchó el relato de Carlos Alberto Morales.

Al día siguiente, en una nueva transmisión en directo, el propio Davoo Xeneize vio la reacción de Javier Hernández Bonnet en ‘Blog Deportivo’ y desde el primer momento se sintió apenado porque sus comentarios sobre Gol Caracol.

SADLKJASJDLAKSDA NOOO DAVITO TE VAN A MATAR LOS DE GOL CARACOL pic.twitter.com/BaNrmTTYn3 — DAVOOXENEIZE Out Of Context (@OOC_DAVO) September 15, 2024

“Para', pero a mi me da gracia Gol Caracol, pero en el buen sentido, no bardeandolos, eh. O sea, a mi me gusta. No, para' boludo. No lo dije en el mal sentido (...) Te juro que no quise decir nada malo, ni me acuerdo que dije. Es culpa mía, me tengo que hacer cargo", dijo el joven argentino, que recibió una propuesta por parte del periodista colombiano.

“Si te vas a lucrar con esto, esperamos que en el partido de vuelta de Argentina vs Colombia, el asado vaya por cuenta tuya”, dijo Hernández Bonnet. “Ahora le debo un asado a los colombiano, nooo”, dijo con gracia el streamer, que desde el principio se vio con incomodidad, al pensar que sus comentario se tomaran de mala manera, desde territorio colombiano.