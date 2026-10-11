De leyenda del Real Madrid y Milan al Brasileirao; Corinthians anunció a su nuevo DT

El Corinthians brasileño anunció este domingo, tras una racha de derrotas en el Brasileirao, la contratación como entrenador del exfutbolista neerlandés Clarence Seedorf hasta finales de 2027.

El club de la ciudad de Sao Paulo, uno de los más populares de Brasil, expresó en un comunicado su confianza en que su nuevo técnico, quien sustituye al despedido Fernando Diniz, ayude a sacar al equipo del bache que atraviesa.

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"Escogimos con base en el perfil de trabajo que imaginamos para el Corinthians y estoy seguro de que él y su comisión técnica nos ayudarán a superar este momento delicado en la liga", dijo en declaraciones citadas en el comunicado el presidente del club, Omar Stabile.

Clarence Seedorf, nuevo DT del Corinthians. Foto: AFP

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Seedorf, exjugador de Real Madrid, Ajax, Inter o Milan, entre otros clubes, afirmó que comandar el Corinthians es "una honra y una gran responsabilidad" y que quiere construir un equipo que "luche por cada balón, cada minuto, cada victoria".



El presente del 'timao'

El Corinthians, que tiene como principal figura al también neerlandés Memphis Depay, se encuentra en la decimosexta posición de la tabla, a una de la zona de descenso, cuanto faltan ocho jornadas para el final del campeonato.

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Clarence Seedorf y su experiencia en el banquillo técnico

El nuevo técnico ya tiene experiencia con equipos brasileños, al haber dirigido el Botafogo de Río de Janeiro entre 2012 y 2013, un hecho que pesó en la decisión del Corinthians de contratarlo.

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Además, entrenó al Deportivo de La Coruña y al Milan, y actualmente ejercía de miembro del Consejo Supervisor de la Federación Neerlandesa de Fútbol.

Clarence Seedorf é o novo treinador do Corinthians! 🏴🏳️



Técnico neerlandês chega ao Timão com contrato válido até o fim de 2027.



Seja bem-vindo, Seedorf! 👊🏼



Saiba mais 👉🏼 https://t.co/EBWxRajFoZ#BemVindoClarenceSeedorf#VaiCorinthians pic.twitter.com/KSwENOc7Pq — Corinthians (@Corinthians) October 11, 2026

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Una brillante carrera como futbolista

Antes de convertirse en entrenador, Clarence Seedorf tuvo una brillante carrera como jugador y es reconocido como uno de los grandes centrocampistas de la década de los 90.

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Conquistó cuatro títulos de la Champions League con Ajax, Real Madrid y Milan, y disputó el Mundial de 1998.