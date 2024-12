Despistado jugador metió la pata por Cristiano Ronaldo y firmó con club equivocado

La particular historia se presentó en Irán, a donde llegó el atacante en cuestión para unirse a una escuadra denominada Esteghlal Khuzestan con el objetivo de enfrentarse en la Champions de Asia al astro portugués Cristiano Ronaldo , figura del Al-Nassr de Arabia Saudita.

Sin embargo, el futbolista africano no se dio cuenta que el equipo al que se vinculó no era el correcto, ya que el conjunto que en realidad se medirá con el club del popular ‘CR7’ es el Esteghlal FC.

En consecuencia, el atacante de 32 años de edad tuvo que resignarse por su falta de información y por el manejo que le dieron los agentes que lo llevaron a esa exótica liga del Medio Oriente.

De hecho, el mismo jugador manifestó que desechó otras opciones mucho mejores, pero su afán lo hizo equivocarse.

Jugador africano firmó con club equivocado por Cristiano Ronaldo

Bifouma entregó su testimonio explicando lo que le pasó en principio: “Tenía la oportunidad de jugar en Turquía, pero mi esposa no quería mudarse allí”.

Y agregó que fue así como le dio rienda suelta a su sueño: “Como espero jugar contra Cristiano Ronaldo antes de retirarme. Me hablaron del interés de Esteghlal y, teniendo en cuenta que ahora juega en Asia, revisé el calendario y me di cuenta de que se enfrentaba a Al-Nassr. Entonces, me dije: ‘Ese es el equipo en el que deseo jugar’”.

Lo particular no fue solo que terminó fichando por el elenco que no era, sino que acabó en un conjunto chico, mientras creía que iba a uno de los más grandes.

Por ello, reconoció que fue objeto de burlas por su error: “No pensé que podía haber dos equipos llamados Esteghlal en Irán. Cuando llegué a Teherán, mi compatriota Gaël Kakuta me llamó para para reírse de mí: ‘Tú juegas en el Esteghlal pequeño, nosotros estamos en el grande. Tú defiendes, nosotros atacamos”.