Edwin Cardona y sus lamentos en el tema Selección Colombia; "se dieron cosas extras"

El experimentado volante Edwin Cardona , fue contundente y habló de su retorno al fútbol colombiano y su presente en Atlético Nacional, además, no dejó pasar la 'espinita' que tiene de no haber vuelto a ser llamado a la Selección Colombia, y de no haber sido convocado para elMundial de Rusia 2018 .

El '10' verdolaga' fue uno de los máximos protagonistas para que el club ganara el último triplete, y volver a darle la ilusión de jugar una Copa Libertadoras a la hinchada, sin embargo, tiene una deuda pendiente que no es en el cuadro paisa.

En entrevista con 'Win Sports', Edwin Cardona dijo que aún tiene la esperanza de volver a jugar en el combinado 'tricolor', pese a que no ha sido vuelto a llamar hace varios años.

"Cuando uno es chico y debuta, se sueña con ir a la Selección Colombia , yo creo que cumplí ese sueño de jugar, hice parte de las categorías Sub 15, Sub 17 y mayores, lo único que me faltó fue el Mundial y no lo descarto, porque Dios puede hacer cosas grandes, que me dejaron fuera por cosas extras, y toda mi vida me voy a callar ese secreto, hasta la tumba", dijo el volante paisa.

🟢⚽”Yo creo que cumplí el sueño de jugar en la selección Sub 15, Sub 17 y mayores, lo único que me faltó fue el Mundial y no lo descarto porque Dios puede hacer cosas grandes, que me dejaron fuera por cosas extras” Edwin Cardona, volante de Atlético Nacional.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/YAkG3NkkdN — Win Sports (@WinSportsTV) May 2, 2025

Continuo diciendo: "si no hubiese estado en Nacional no fuese visto para ir a la Selección, que es gracias a lo que haces en el día a día, lo he venido demostrando hace más de un año, yo creo que la temporada pasada tuve un año espectacular, con goles y asistencias, yo sé que la base ahorita de la Selección está muy consolidada, pero no pierdo de la fe, seguiré trabajado", concluyó.

Edwin Cardona casi choca su carro al saber que no iría al Mundial Rusia 2018?

En 2024, el ahora futbolista de Nacional concedió una entrevista al patrocinador 'Betsson', donde allí habló de aquel año cuando se dieron a elegir los convocados: "Cuando me llamaron, ni siquiera desde el número de él (José Pekerman), me llamaron de otro número, fue algo muy duro, porque casi me choco. Iba con toda mi familia para la casa, recibí la llamada y solté el volante, me dijeron que no iba a estar entre los 25 convocados".

¿Por qué Edwin Cardona no fue al Mundial de Rusia 2018?

El jugador antioqueño cometió un error que no creyó que lo condenara en la Selección Colombia, en el partido amistoso de los entonces dirigidos por José Pekerman frente a Corea del Sur en el 2017, Cardona hizo un gesto antideportivo frente a un rival, lo que le costó una suspensión de cinco fechas, a puertas de iniciar el Mundial.

Tras esa suspensión, Edwin cumplió tres inicialmente, pero si hubiese sido convocado a la máxima cita arbitral, no podría jugar los dos primeros partidos de la fase de grupos, para completar las cinco fechas, algo que afectaría al grupo en general, y que finalmente decidieron darle la oportunidad a Juan Fernando Quintero.