Respaldo para Juan Fernando Quintero en polémica con Deportivo Cali; "que paguen"

Juan Fernando Quintero, gran figura del América de Cali, se llevó los reflectores en el clásico vallecaucano contra el Deportivo Cali, del pasado 27 de abril, en el Pascual Guerrero y en donde los 'escarlatas' ganaron 2-0. El volante antioqueño como líder y capitán de los 'diablos rojos' motivó a sus compañeros, pero en medio de sus palabras dejó unas que fueron criticadas por los 'azucareros': "a pisarles la cabeza" y le "deben plata'.

Si bien el exRacing de Argentina compartió una carta en sus redes sociales donde se refirió a esta polémica, en las últimas horas recibió respaldo por parte de una gran figura del fútbol colombiano.

Fue Edwin Cardona el que salió en defensa de Quintero Paniagua y puso un ejemplo muy claro con otro futbolista del Cali, que en su tiempo, no le dijeron nada por una celebración en un clásico.

"Cuando el Cali estaba peleando el descenso, y estaba por allá abajo y ganó un partido, un juego en el que un jugador hizo gestos que no debía de hacer. Es folclore del fútbol, no comparto tampoco esas cosas, pero cada quien celebra y hace lo que quiere. Cuando él (Caldera) hizo en su momento esas cosas, la gente no decía nada, pero 'Juanfer' porque es un referente de nuestro fútbol colombiano, salió a decir algo, ahí sí le dijeron algo; le tocó perder, tenés que cometértela, como se dice en el dicho del fútbol, quedarte callado y jugar", dijo Cardona en charla con el programa 'Saque Largo' de 'Win'.

Juan Fernando Quintero, jugador del América de Cali. Foto: AFP.

Y continuó: "La verdad lo respaldo, y con todo respeto, no tenía ni siquiera que salir a decir, ni sacar la carta, porque él no le faltó el respeto al club; solamente está diciendo como líder y capitán de su equipo lo que uno siente en el momento y lo que uno expresa en el momento. Yo no escuché que hablara mal de un compañero o un colega del Cali; solamente expresó lo que tenía, como líder que es, salió y ganó. Si tu tienes una empresa y no le pagan hace dos meses, uno no tiene la culpa, que paguen. La culpa la tienen ellos, a 'Juanfer' le expresaron algo, la culpa no es de él, que no les paguen".