Efraín Juárez ¡polémico!, empezó fuerte en Pumas; 'palabrotas' y más, en su primera charla

El director técnico mexicano Efraín Juárez aseguró este domingo en su presentación como nuevo entrenador de los Pumas UNAM, que la falta de descenso en el fútbol mexicano jugará a favor de su equipo en su etapa como técnico felino.

"Debemos aprovechar el que no haya descenso para siempre ser ofensivos, ir por el resultado, ganar en todo los campos en los que nos presentemos", explicó en una rueda de prensa el estratega que en el segundo semestre del año pasado tomó al Atlético Nacional colombiano, al que hizo campeón de liga y copa.

Desde 2020, México suspendió el ascenso y el descenso en la primera división, algo que Juárez criticó, pero que a su parecer se debe de aprovechar para jugar sin presión y siempre con un estilo de juego ofensivo.

Efraín Juárez, entrenador de Atlético Nacional. Foto vía X: @nacionaloficial.

Además, también se dijo insatisfecho porque ahora 10 de los 18 clubes pueden aspirar al título, y no como cuando dejó el balompié de su país en 2018, año en el que solo ocho se clasificaban a la fase final.

"Aunque no lo comparto, hay que sacarle provecho también a esto. Ahora puedes ser campeón con 22 puntos, cuando era jugador, habían equipos que ni con 28 puntos avanzaban a los cuartos de final. No está tan difícil".

La experiencia en los Pumas será la segunda de Juárez como primer entrenador luego de su paso por Atlético Nacional.

Su renuncia en enero pasado al cuadro sudamericano se debió a desencuentros con la directiva por los fichajes para el nuevo torneo.

¡Una primera charla 'caliente'!

Juárez, en su primera charla como entrenador de Pumas, les dijo de todo a sus dirigidos, hablando con ‘palabrotas’ a sus futbolistas, quienes solo escuchaban al mexicano.

“El que no quiera estar aquí antes de empezar que me diga ‘yo no creo en esta mierd** y nos damos un abrazo’, pero los que se quedan vamos con todo, al cien, porque está todo por ganar. Para ser campeón tienes que cagar sangre, buenos muchachos, vamos a cagar sangre”, sentenció de manera expresiva, pero clara, el entrenador de 37 años.

EL primer día de nuestro D.T. Efraín Juárez, se vivió con mucha intensidad 🔥



🫡 ¡Porque a partir de hoy el que se queda aquí, es dar todo, al 100 por ganar! 😼



