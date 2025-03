Hora y dónde ver Colombia vs. China, partido clave del Clasificatorio al Clásico Mundial de Béisbol

La Selección Colombia se estrenó con pie derecho en el Clasificatorio al Clásico Mundial de Béisbol con un imponente triunfo 5-0 sobre Brasil en duelo disputado en Tucson, Arizona (Estados Unidos).

El certamen es disputado por 4 equipos (Colombia, Alemania, Brasil y China) en formato de todos contra todos, ronda tras la cual el líder avanza directamente al campeonato de 2026.

Entre tanto, el segundo y el tercero deberán chocar entre sí en un cotejo extra por la otra plaza disponible. El último de la tabla quedará eliminado.

En consecuencia, Colombia está llamada a quedarse con el primer puesto debido a su favoritismo y a su ubicación en el escalafón internacional.

Por ello, en su segunda salida, los ‘cafeteros’ no solo tendrán de derrotar a China, sino que están obligados a imponerse por un margen mayor si se tiene en cuenta que Alemania venció 12-2 a China y esa diferencia le dio el liderato.

En ese sentido, Colombia debe buscar el primer puesto con una victoria aplastante y esperar que en el otro partido de la jornada no haya un triunfo muy amplio de Alemania sobre Brasil.

⦁ Resultados, primera fecha

Colombia 5-0 Brasil

Alemania 12-2 China

⦁ Segunda fecha; marzo 3

Colombia vs. China

Alemania vs. Brasil

⦁ Tercera fecha, marzo 4

Colombia vs. Alemania

Brasil vs. China

Posiciones tras primera jornada

1. Alemania: 1 victoria (carreras 12/2)

2. Colombia: 1 (5/0)

3. Brasil: 0 (0/5)

4. China: 0 (2/12)

TV para Colombia vs. China en Clasificatorio al Clásico Mundial de Béisbol

El encuentro está pactado paras las 8 de la noche, hora colombiana, del lunes 3 de marzo de 2025; se disputará en el estadio Kino Veterans Memorial de Tucson, Arizona (Estados Unidos); y se podrá ver en vivo por la aplicación Ditu, de Caracol Televisión.

El Clasificatorio tendrá su última jornada el martes 4 de marzo, mientras que el duelo por el segundo cupo será el jueves 6 del mismo en la misma sede.

El Clásico Mundial de Béisbol se llevará a cabo en marzo de 2026 con fase de grupos en Puerto Rico, Japón y Estados Unidos, siendo este último país la sede de cuartos de final, semifinales y final.