Efraín Juárez llegó a Pumas sin modestia, se dio brillo y dijo que está para otra cosa

Efraín Juárez , que renunció al cuadro verde de Antioquia en enero de 2025, en plena pretemporada por malentendidos con gente de la institución, es el nuevo director técnico de Pumas de la UMAN, elenco de la Liga MX.

El estratega de 37 años de edad solo ha sido timonel de un equipo: Atlético Nacional , en el que estuvo 4 meses, periodo en el que consiguió una Liga Betplay y una Copa Colombia.

Este éxito lo llevó a ubicarse en el mercado de estrategas y fue por ello que luego de varios rumores en torno a su nombre, finalmente llegó al equipo en el que se estrenó como futbolista profesional y con el que dio una vuelta olímpica.

Y al considerarse un “hombre de la casa”, arribó a Ciudad de México procedente de Madrid, España, para tomar las riendas del conjunto de la Universidad Nacional Autónoma, que está en crisis de resultados y ocupa la casilla 12 de la liga local.

Además, deberá afrontar la Liga de Campeones de la Concacaf, más conocida como ‘Concachampions’. Sin embargo, lejos de ser humilde, infló el pecho dando a entender ante los medios de comunicación que lo estaban esperando que lo suyo son cosas más grandes.

Efraín Juárez llegó a Pumas de la Liga MX y no mostró modestia

En sus primeras declaraciones, entregadas en pleno aeropuerto de la capital mexicana a las 4 de la mañana, empezó diciendo que aceptó la oferta por su afecto al club:

“Es mi casa, me da felicidad y mucha ilusión aportar mi granito de arena a esta gran institución. Amo a Pumas, Siempre lo he dicho y nunca lo he ocultado, le tengo un profundo agradecimiento. Si Pumas no me hubiera dado la oportunidad estaría en otra situación que fuera el fútbol”.

Acto seguido, se elogió indicando que sus aspiraciones estaban más arriba, pero que quiso dar una mano:

“Hoy, que Pumas llamó a la puerta, yo tenía otros objetivos, otros sueños, otras oportunidades acá y estaba buscando otras opciones, pero cuando la casa te llama no le puedes decir que no”.

Juárez tendrá a un colombiano en su nómina, se trata del volante vallecaucano José Luis Caicedo, de 22 años de edad y de pasado en clubes como Independiente Santa Fe y Barranquilla FC.